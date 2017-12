Huawei P9 Lite Wind riceve un aggiornamento dal peso di 318 MB

Finalmente un prezzo conveniente per Huawei P9 Lite : via ai saldi di Natale : Dopo una lunga attesa, con un parziale break solo in occasione del Black Friday 2017, in queste ore possiamo nuovamente soffermarci su un prezzo davvero conveniente per chi è ancora alla ricerca di un Huawei P9 Lite. Rispetto a quanto riportato lo scorso weekend, infatti, è necessario andare oltre le proposte di store famosi come Amazon, oppure quelle di catene note al grande pubblico, con costi tendenzialmente superiori per l'utenza finale. ...

Imperdibile prezzo Huawei P10 Lite su eBay sotto i 200 euro con questo codice sconto : Un bel regalo di Natale il prezzo del Huawei P10 Lite scontatissimo su eBay fino a domani 23 dicembre o almeno fino a quando molto probabilmente non andrà esaurito vista l'offerta attuale al di sotto dei 200 euro. Difficile infatti trovare modello entry level della fortunata gamma P10 ad un costo inferiore a quello che stiamo qui per proporre. Il prezzo del Huawei P10 Lite sull'e-commerce eBay è già di per se interessante, ossia 214,99 euro ...

Nuova ondata di rilasci per Huawei P10 Lite e l’aggiornamento B191 : chiarimenti sul VoLTE : Tra ieri ed oggi 22 dicembre abbiamo assistito qui in Italia ad una Nuova ondata di segnalazioni per quanto concerne la disponibilità del tanto atteso aggiornamento B191 per Huawei P10 Lite. Il produttore asiatico conferma il suo approccio che prevede il rollout "a blocchi" per i suoi modelli no brand, in modo tale da non intasare i server al momento dell'invio della notifica per procedere via OTA. Non è un caso che in tanti si stiano chiedendo ...

Instancabile Huawei P8 Lite : subito l’aggiornamento B618 dopo il B616 - deduzione su problemi Wi-Fi : Non bastava l'aggiornamento B616 all'Instancabile Huawei P8 Lite: a poco meno di una settimana, ecco arrivare anche il firmware B618, riservato sempre allo stesso modello ALE-L21, in grado di ottimizzare le funzionalità relative alle chiamate ed il testo di alcuni elementi dell'interfaccia in schermate prestabiLite, come anticipato dai sempre attenti colleghi di 'stechguide.com'. Il changelog è molto generico, e non rivela altro al di fuori di ...

Smartphone Android in offerta 21 dicembre 2017 : LG V30 - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy A5 2017 e S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 21 dicembre sono: LG V30, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy A5 2017 e S8 Plus. Pronti per gli ultimi acquisti di Natale? L'articolo Smartphone Android in offerta 21 dicembre 2017: LG V30, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy A5 2017 e S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Altra svolta per Huawei P10 Lite con l’arrivo dell’aggiornamento B196 : le prime news : Sarà un Natale decisamente intenso per i possessori di un Huawei P10 Lite, in riferimento a coloro che attendono il rilascio di un aggiornamento software. Dopo esserci soffermati sui punti di forza e di debolezza della patch B192 in questi giorni, oggi 21 dicembre tocca prendere in esame un nuovissimo pacchetto software. Sto parlando del firmware B196, che a stretto giro dovrebbe fare la sua apparizione anche in Italia con tanto di notifica per ...

Offerte Euronics di Natale : prezzo Huawei P8 Lite 2017 - P10 Lite e iPhone 8 in sconto online : Tornano alla ribalta le Offerte online di Euronics, questa volta valide fino al 24 dicembre. Nulla di troppo diverso rispetto a quanto il megastore non sia solito proporre sul proprio sito, questo è bene chiarirlo sin dall'inizio, per non dare adito ad eccessivi entusiasmi. Tuttavia, rispetto ai prezzi standard, qualche occasione potrebbe anche scappare, senza mai perdere di vista che il rivenditore in questione corrisponde ad un grande ...

Huawei Mate 10 Lite disattivare vibrazione tastiera : Huawei Mate 10 Lite La vibrazione della tastiera da fastidio ? Ecco come togliere la vibrazione sul telefono Android Huawei Mate 10 Lite Semplice e veloce.

Continua l’aggiornamento su Huawei P10 Lite con il pacchetto B192 - cosa c’è di nuovo : Continua senza sosta l'aggiornamento per il Huawei P10 Lite. Questa mattina abbiamo giustamente riportato un punto sul firmware B191, il cui rilascio è nel suo pieno svolgimento proprio sul nostro territorio nazionale in questi giorni. Ciò ci ha garantito la possibilità di estrapolare i primi feedback post update ma il nostro contributo non sarebbe completo se non riportassimo anche l'inizio della distribuzione di un ulteriore pacchetto ...

Google soccorre Huawei P9 Lite per la memoria piena - spunta l’app Files Go : Un altro supporto per risolvere i problemi di memoria piena su Huawei P9 Lite viene offerto ai proprietari direttamente da Google, attraverso la nuova app proprietaria 'Google Files Go', che funziona un po' alla maniera di SD Maid (di cui vi abbiamo parlato qui), ma risultando del tutto gratuita, e per questo da molti preferita. Il tool avanzato prevede una suddivisione in due categorie specifiche, la prima proponente una serie di schede ...

Nuovi dettagli sull’aggiornamento B191 per Huawei P10 Lite : batteria e tempi di diffusione : Cominciano ad essere più attendibili i riscontri per quanto riguarda uno smartphone parecchio diffuso in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei P10 Lite, in riferimento al rilascio dell'aggiornamento B191. Le questioni da affrontare sono molteplici, almeno dando uno sguardo a quanto emerso all'interno delle community tematiche e a distanza di alcuni giorni dal nostro punto della situazione preliminare, soprattutto se consideriamo che in tanti ...

Huawei P10 Lite riceve le patch di novembre : Il medio-gamma Huawei del Q1 2017, Huawei P10 Lite, riceve il nuovo aggiornamento software che porta le patch di sicurezza di novembre. Ecco tutti i dettagli! Huawei ha recentemente presentato la sua nuova armata di smartphone. Questa che vede Mate 10, Mate 10 Lite e Pro, è la serie con la EMUI più aggiornata di sempre, a discapito degli altri smartphone che sono ancora un po’ indietro. Infatti, se la serie Mate 10 ha la EMUI 8 con Android ...

Affascinante duello sul prezzo più basso tra Huawei P9 Lite e P10 Lite : offerte anche su Unieuro : Comincia ad essere davvero interessante la sfida a distanza tra due modelli appartenenti alla stessa famiglia, pur essendo stati lanciati sul mercato ad un anno di distanza l’uno dall'altro, come nel caso di Huawei P9 Lite e P10 Lite. Quest’ultimo rappresenta senza ombra di dubbio la novità più interessante degli ultimi mesi, nel panorama degli smartphone Android di fascia media, come testimoniato dalle vendite registrare in occasione del Black ...

Sorpresona con Huawei P8 Lite - arriva l’aggiornamento B616 : occhi sui problemi WiFi : Un weekend decisamente intenso quello che vivranno i tantissimi utenti che ancora oggi sono in possesso di un Huawei P8 Lite, considerando il fatto che il produttore asiatico a sorpresa ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento B616. A distanza di pochissime settimane dall'ultima patch, quella che per intenderci portava con sé la sigla numero B613 e B614 (a seconda della versione dello smartphone), oggi 16 dicembre tocca dunque concentrarci ...