Grazie all' ultimo Gomorra adesso canto in napoletano

Niantic porta Hogwarts nel mondo reale Grazie alla realtà aumentata : La famosa casa di sviluppo, Niantic, è pronta a portare Hogwarts a noi grazie al nuovo titolo Harry Potter: Wizards Unite. Scopriamo insieme tutti i dettagli! Niantic non ha bisogno di presentazioni. E’ forse la casa di sviluppo più famosa dell’ultimo anno che con un solo gioco è riuscita a portare a sè più della metà degli utilizzatori Android ed iOS. Lei è la grande casa che è riuscita ad ideare Pokèmon Go. Per chi non lo ...

Curling - Preolimpico Pilsen 2017 : ITALIA AL MILLIMETRO! Le azzurre battono la Germania Grazie al compasso! Finale assurdo all’extra end! : L’ITALIA femminile conquista con un Finale incredibile una vittoria fondamentale nel torneo Preolimpico di Curling, in corso di svolgimento a Plzen (Repubblica Ceca). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei ha sconfitto per 10-9 la Germania di Daniela Jentsch all’extra end con un epilogo da antologia. Un match estremamente equilibrato fin dall’inizio con il punteggio in parità sul 5-5 al ...

Vaccini : Grazie alla legge sull’obbligo recuperato il 30% dei bimbi non immunizzati : Carlo Signorelli della Societa’ Italiana di Igiene, Stefania Iannazzo del ministero della Salute e Anna Odone dell’universita’ Vita-Salute di Milano, hanno pubblicato un articolo su Lancet Infectious Diseases relativo al tasso di vaccinazioni, sulla base dei dati preliminari su cinque regioni: grazie all’approvazione della legge sull’obbligo, il 30% dei bambini nati tra il 2011 e il 2015 che non erano stati ...

Paralizzato dopo un incidente - il chirurgo che opera Grazie all’esoscheletro : Paralizzato dopo un incidente, il chirurgo che opera grazie all’esoscheletro La storia di Marco Dolfin giovane chirurgo ortopedico rimasto Paralizzato alle gambe mentre si recava in ospedale a poche settimane dall’assunzione. “Per prima cosa ho constatato che almeno braccia e mani funzionavano poi ho chiesto una carrozzina su misura che riesce a tenermi in piedi […] L'articolo Paralizzato dopo un incidente, il chirurgo che ...

Ruba un telefono - ma senza saperlo manda un selfie alla proprietaria : arrestato Grazie all'App antifurto : Dopo circa due mesi pensava di averla fatta franca e di godersi quello smartphone di ultima generazione che aveva Rubato ad una signora a bordo di un autobus. Ma ad incastrare il malvivente è stata un'...

"Grazie a te ho combattuto il cancro". La lettera del fan alla Pellegrini : Una storia che racconta la grande forza dello sport. L'ha raccontata, scovandola dal baule dei propri ricordi, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini che ha postato sul suo profilo Twitter la lettera di un fan che grazie a lei ha trovato la ...

Crotone da favola : che rimonta al Dall’Ara! 3-2 al Bologna Grazie ad un grande Budimir : 1/15 LaPresse/Massimo Paolone ...

Finisar corre a Wall Street Grazie all'interesse di Apple : Giornata da ricordare per Finisar Corporation . Il produttore statunitense di componenti di comunicazione ottica (come per esempio i sensori di riconoscimento facciale) sta volando al Nasdaq di Wall ...

"Grazie a Dio sono guarita dall'omosessualità - gay sono un abominio" : le parole choc della giornalista di Quinta Colonna : «sono guarita dall'omosessualità». sono queste le parole Nausica della Valle, inviata di Quinta Colonna, che in una lunga intervista a al telepredicatore Chuck Hall...

McDonald's in rally Grazie al "buy" di Jefferies : Rialzo marcato per McDonald's , che tratta in utile dell'1,52% sui valori precedenti. A fare da assist al titolo è la decisione di portare il giudizio a "buy" presa dagli analisti di Jefferies. La ...

Mantenersi in forma senza dieta? Grazie alle sane abitudini : Questa semplice azione aiuta la nostra mente a rigenerarsi ed essere più creativa e la scienza lo conferma. Se abbiamo voglia di mangiare o bere una determinata cosa ogni tanto, bisogna farlo senza ...

Referendum : Zaia - stasera a Treviso sarò alla festa 'Grazie Veneto per l'autonomia' : Venezia, 23 ott. (AdnKronos) - "Vorrei stringere la mano di persona a tutti i Veneti che ieri, nonostante il meteo, hanno speso il loro tempo a votare per l'#autonomia. Una partecipazione tanto ampia e motivata, al di là delle ideologie e lasciando a casa tessere di partito, mi riempie di orgoglio.S

Hamilton : "Grazie alla famiglia e alla Mercedes. Io tra i grandi? È surreale" : "Ringrazio la mia famiglia e la Mercedes, è stata incredibile in questi cinque anni. Sono fiero di farne parte. Con quattro titoli mondiali ora sono fra i più grandi di sempre? Onestamente mi sembra ...

Lewis Hamilton - campione Grazie alla dieta senza carne : Ciò che facciamo come razza umana nel mondo è incomprensibile. Si dice che i nostri bovini da ingrasso producono più inquinanti di quanto produciamo con le auto. È pazzesco'.