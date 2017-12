Grazie alla cultura si può diventare capitale

Cultura - Stefano Fracasso (PD) : 'un milione di euro dalla Regione Grazie al nostro impegno' : Un milione di euro che serviranno a sostenere le biblioteche, gli spettacoli dal vivo, il teatro e il cinema. Stiamo parlando di quella rete di istituzioni Culturali che rappresentano il meglio del ...

Natale cafone? No Grazie. Dai regali al dress code - alla tavola : casa fare e cosa evitare per essere a prova di Galateo : Come addobbare la tavola per Natale e Capodanno? cosa indossare? E di cosa parlare a tavola durante le feste? “Sobrietà, prima di tutto”, consiglia Samuele Briatore, presidente dell’Accademia Italiana Galateo, LifeCoach e studioso di storia del teatro e del cerimoniale. “Tacchi per le donne, a Capodanno soprattutto, e mai le spalle scoperte. Per gli uomini invece camicia, giacca e scarpe con i lacci”. Bando quindi ...

Vaccini : Grazie alla legge sull’obbligo recuperato il 30% dei bimbi non immunizzati : Carlo Signorelli della Societa’ Italiana di Igiene, Stefania Iannazzo del ministero della Salute e Anna Odone dell’universita’ Vita-Salute di Milano, hanno pubblicato un articolo su Lancet Infectious Diseases relativo al tasso di vaccinazioni, sulla base dei dati preliminari su cinque regioni: grazie all’approvazione della legge sull’obbligo, il 30% dei bambini nati tra il 2011 e il 2015 che non erano stati ...

Douglas Costa parla dei primi mesi alla Juve : “Grazie Allegri” : “La Roma e’ una squadra forte, un avversario da affrontare con grande rispetto”. Con questo spirito Douglas Costa e la Juventus si preparano ad affrontare i giallorossi di mister Di Francesco nel match di sabato sera all’Allianz Stadium. “E’ vero che in Coppa Italia hanno perso – ha spiegato il brasiliano ai microfoni di Sky Sport 24 -, ma sabato ci aspettiamo una squadra diversa e sara’ ...

Un tuffo nella grande macchia rossa di Giove Grazie alla sonda Juno : I rilevamenti della sonda ci hanno permesso di realizzare questa animazione dell'enorme vortice che sovrasta l'atmosfera del pianeta

Sanità : malattie tropicali eliminate in 5 Paesi Grazie alla donazione del farmaco : Oltre 2,8 miliardi di trattamenti donati in 30 anni a più di 146.000 comunità di 32 Paesi, 270 milioni di persone trattate ogni anno. Numeri che hanno reso possibile un obiettivo importante, l’eliminazione dell’oncocercosi o cecità dei fiumi, tra le maggiori cause di cecità prevenibile a livello mondiale, in quattro Paesi dell’America Latina (Colombia, Ecuador, Guatemala e Messico). Mentre un’altra malattia parassitaria, ...

Wall Street da record Grazie alla riforma fiscale : La tax reform americana continua a tenere alto il morale di Wall Street. La Borsa più grande del mondo ha aperto i battenti in lieve rialzo all'indomani dell'ennesima sessione di acquisti. Ieri il Dow ...

"Il mio corpo - Grazie alla danza - si ribella alla sclerosi multipla. Ma se dovessi diventare un peso per chi amo - sceglierei di morire" : Ivan Cottini ha 33 anni, è di Urbania, comune della Marche, ed ha una storia speciale da raccontare. Modello fino a 26 anni, con la passione per la danza, una mattina di cinque anni fa capisce che qualcosa nel suo corpo sta cambiando. Il primo segnale arriva quando, al risveglio, "iniziare a non vedere più dall'occhio destro"- come racconta in un'intervista esclusiva all' HuffPost. La terribile diagnosi arriva subito ed è un ...

Rita Dalla Chiesa : "Su Rete 4 condurrò Ieri oggi e italiani Grazie a Maurizio Costanzo - su Telenorba Oggi sposi. Farei la giudice di un talent" : Rita Dalla Chiesa ufficializza al quotidiano Libero il ritorno in tv con due trasmissioni su due reti diverse.Su Rete 4 da metà gennaio, in seconda serata, per 6 puntate, presenterà Ieri Oggi e italiani: "Avrà un taglio giornalistico ma molto tranquillo. Racconto come eravamo e quello che siamo Oggi, nella musica, nello sport, nella moda. Parlando di sport puoi anche parlare d'amore. Ci sono tanti blocchi, ospiti e filmati. Roberto Olla, ...

Sventato un attentato in Russia Grazie a informazioni fornite dalla Cia. Putin ringrazia gli Usa : Trump ha sottolineato che la cooperazione in ambito informatico svolge un ruolo molto importante nello sventare le cellule terroristiche in tutto il mondo. Entrambi le parti ritengono che il gesto ...

Benevento sprecone - dal vantaggio alla debacle : Spal “corsara” Grazie a Floccari : 1/9 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Putin chiama Trump : 'Grazie alla Cia sventato un attentato in Russia' - : L'azione era pianificata per la giornata di sabato in una cattedrale di San Pietroburgo, riportano i servizi segreti russi. Fondamentale il passaggio di informazioni da parte dell'intelligence ...

Nadia Toffa - prime dichiarazioni dopo il malore : "Grazie alla vostra energia positiva" : Nadia Toffa, fuori pericolo, e stasera in tv, affida ai social le prime dichiarazioni dopo il malore: nella puntata delle Iene del 17 dicembre racconterà il malore che l'ha...

Salute : addio agli interventi chirurgici per gli anziani Grazie alla cardiologia interventistica strutturale : E’ in corso la 3ª giornata di lavori del 78° Congresso della Società Italiana di cardiologia in corso a Roma: tra i temi trattati, spazio anche all’angioplastica di cui ricorre quest’anno il 40° anniversario. La vita media – si è sottolineato durante l’evento – si è allungata grazie soprattutto agli avanzamenti nella diagnosi e nella terapia delle malattie cardiovascolari. Il trattamento delle cardiopatie ...