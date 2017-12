Grave incidente stradale nella notte | 19enne in prognosi riservata

Incidente sulla Salaria. Camion travolge una Toyota. Grave una donna : Questo pomeriggio alle 18 circa, squadra del Comando di Roma è intervenuta nel Comune di Roma, Via Salaria direzione Roma sotto il ponte della diramazione A1, per Incidente stradale. Il personale VVF prontamente intervenuto ha provveduto ad estrarre dalle lamiere la conducente dall’autovettura Toyota, una donna italiana di 60 anni e affidarla alle cure mediche […] L'articolo Incidente sulla Salaria. Camion travolge una Toyota. Grave ...

Salerno - Grave incidente al porto : muore operaio 42enne : Salerno. Ancora un incidente sul lavoro. Nella giornata odierna un operaio di 42 anni, B. T., è rimasto gravemente ferito mentre lavorava al porto di Salerno: dalle prime informazioni pervenute sembra ...

Gb - base aerea in "lockdown" per un Grave incidente : Un uomo a bordo di un'auto avrebbe cercato di forzare l'ingresso della base Raf di Mildenhall, nel Suffolk, che continua ad essere in 'lockdown'. Ne dà notizia Sky News.La base...

Roma - Grave incidente sulla Colombo : chiusa una carreggiata - traffico in tilt : chiusa per un grave incidente la carreggiata della Cristoforo Colombo in direzione Roma. Questa mattina, all'incrocio con via Canale della Lingua, all'altezza del chilometro 24, si sono scontrate due ...

Grave incidente a Castelletto : morta una donna : Genova - incidente mortale questa mattina intorno alle 8 in corso Armellini a Genova, davanti all'ospedale Evangelico. A perdere la vita nell'impatto tra un camion e una moto una donna di 40 anni. ...

Grave incidente sulla Cassia : strada chiusa : Code per incidente Grave sulla Via Cassia al km 35+800 all'altezza di Settevene in direzione di Roma. La strada è chiusa temporaneamente per rilievi. Lo comunica Astral Infomobilità.

Grave incidente sulla Cassia : strada chiusa : Roma, 13 dic. - (AdnKronos) - Code per incidente Grave sulla Via Cassia al km 35+800 all'altezza di Settevene in direzione di Roma. La strada è chiusa temporaneamente per rilievi. Lo comunica Astral Infomobilità.

Lodi - incidente frontale : Grave un bimbo di 4 anni. Forse non era sul seggiolino : Lodi grave incidente stradale vicino a Lodi lunedì mattina, 11 dicembre. Intorno alle 8:30 sulla strada provinciale tra Borghetto Lodigiano e Graffignana, una Renault Clio guidata da un uomo romeno di ...

INCIDENTE STRADALE/ Lecce - auto contro scooter : un morto ed un ferito Grave (oggi - 11 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 11 dicembre 2017: scontro violento tra un'auto e uno scooter in pieno centro abitato a Lecce, muore 60enne, ferito il figlio.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 09:49:00 GMT)

UNA VITA / Un Grave incidente per Pablo : perderà l'uso delle gambe? (Anticipazioni 5 dicembre) : Anticipazioni Una VITA, puntata 5 dicembre: Pablo vince la gara ma cade e corre un grave pericolo, rischiando di perdere l'uso delle gambe. Cayetana incontra la Madre Superiora.(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 05:55:00 GMT)

Incidente stradale/ Varese - auto si schianta fuori strada : 3 ventenni ferite - una Grave (3 dicembre) : Incidente stradale, 2 dicembre 2017: un tragico impatto si è verificato sulla Monza-Saronno. Un'utilitaria che ha fatto inversione di marcia è stata c

Una Vita anticipazioni dal 4 al 7 dicembre : Grave incidente per Pablo : Una Vita anticipazioni prossima settimana: Cayetana in convento, l’incidente di Pablo Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Cayetana viene condannata a morte. La Regina decide di intercedere per aiutarla, ma fino a un certo punto. Infatti, la Sotelo Ruz riesce ad eVitare il carcere e finisce in convento. Qui conosce Suor Ascension, la madre […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 4 al 7 dicembre: grave incidente per Pablo ...

Gianna Nannini : 'la voce mi &eGrave; diventata roca in seguito ad un incidente' : #Gianna Nannini è, ormai da molti anni, una star affermata in Italia e in moltissime altre parti del mondo. Oltre alla #Musica di lei si è discusso moltissimo, soprattutto per la sua vita privata, per la sua presunta omosessualita', e per la nascita della figlia Penelope, che adesso ha 7 anni. La star fin dai primi anni della sua adolescenza ha studiato musica arrivando infine al successo molto giovane. La Nannini è stata ospite di Fabio Fazio, ...

Orvieto - incidente di caccia : Grave 44enne Uomo raggiunto da un colpo di fucile : Orvieto incidente di caccia nei boschi dell'Orvietano. Un agente di polizia ternano di 44 anni è rimasta gravemente ferito. L'Uomo stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale quando è ...