Grano duro | filiera si accorda per pasta italiana

Grano duro - patto di filiera tra agricoltori e industria : (Teleborsa) - Un patto di filiera per rafforzare la competitività della pasta italiana aumentando la disponibilità di Grano duro italiano adatto alla pastificazione, incentivandone la produzione ...

Grano duro di qualità per limitare importazioni e accordi filiera grano tenero alessandrino : accordi di filiera per il grano duro da Divella che apre anche al grano tenero. E spiega ii prodotti di produzione, etichetta e pesticidi su cui si è ancora in tribunale

E' modenese l'inventore del Grano duro anti-carestie : ... il Centro internazionale per la ricerca nelle regioni aride, che ha una delle più grandi collezione di germoplasma di grano del mondo. Bassi, insieme a Rodomiro Ortiz dell'Università svedese di ...

Ecco il Grano duro resistente alle alte temperature - l’invenzione è italiana : Ci vorranno ancora anni. Ma il primo, significativo passo è stato fatto. Una varietà di grano duro resistente alle alte temperature per sfamare milioni di persone, a cominciare da quelle che vivono nel bacino del fiume Senegal fino ad arrivare, in prospettiva, a tutte quelle africane colpite dalle carestie. È l’invenzione dell’italiano Filippo Bassi che, insieme ad altri ricercatori, si è aggiudicato il Premio Olam 2017 per l’innovazione nella ...

Alimenti : è modenese l’inventore del Grano duro resistente alle alte temperature : L’italiano Filippo Bassi, insieme ad altri ricercatori, si è aggiudicato il Premio Olam 2017 per l’innovazione nella sicurezza alimentare: ha sviluppato una varietà di grano duro resistente alle alte temperature che potrebbe sfamare milioni di persone, soprattutto le popolazioni africane colpite dalle carestie. Il premio verrà consegnato il 4 dicembre all’ottavo forum internazionale del Barilla Center for Food and Nutrition. ...

Divella e ScaF lanciano contratto filiera su Grano duro : Roma, 20 ott. (askanews) La società cooperativa agricoltori del Fortore, di San Bartolomeo in Galdo e l'impresa molitoria e pastaria Divella di Rutigliano, secondo produttore italiano di pasta secca, ...