Gli Emirati Arabi in un mare di nebbia | decine di voli cancellati a Dubai e ad Abu Dhabi

Stelvio Quadrifoglio svetta sulle strade deGli Emirati Arabi. Al volante del Suv più veloce del mondo : DUBAI - L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde ha tutto per far innamorare perdutamente chi ama guidare davvero. Il look aggressivo, enfatizzato dalle prese d'aria sul cofano, un...

Una città su Marte in cui vivranno robot e umani : ecco l’incredibile idea deGli Emirati Arabi Uniti [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Emirati ottimisti su Opec - accordo taGli : Lo riporta l'agenzia Bloomberg. "Crediamo che il 2018 sarà l'anno in cui il mercato raggiungerà un equilibrio", ha detto ancora il ministro Suhail Al Mazrouei. Gli Emirati, che assumeranno la ...

"Programma comune tra l'Italia e Gli Emirati : nessun giallo sul drone" : Roma - 'Che qualcuno abbia scritto una missiva millantando una presunta vendita di segreti militari francamente mi fa sorridere, se non fosse che infanga non tanto il mio nome e il mio lavoro quanto ...

Programma comune tra l'Italia e Gli Emirati : nessun giallo sul drone : Roma - «Che qualcuno abbia scritto una missiva millantando una presunta vendita di segreti militari francamente mi fa sorridere, se non fosse che infanga non tanto il mio nome e il mio lavoro quanto le professionalità di un'eccellenza italiana e un progetto di avanguardia a livello europeo e mondiale qual è il drone P.1HH». Alberto Galassi, ex presidente di Piaggio Aero, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la ...

L’astronauta dell’Apollo 15 Alfred Worden per la prima volta in visita neGli Emirati Arabi Uniti per promuovere l’esplorazione spaziale : Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di puntare molto sull’esplorazione spaziale, vedi il recente annuncio del grande progetto sulla Mars Science City che sorgerà nel cuore del deserto per simulare al 100% le condizioni atmosferiche marziane. L’ultima notizia di oggi è la visita dell’astronauta statunitense Alfred Worden pilota del modulo di comando per la missione lunare Apollo 15 nei mesi di luglio e agosto 1971 in programma ...

Mondo Tv rafforza presenza propri programmi neGli Emirati su Etisalat : ... per la concessione in licenza dei diritti di diffusione sulla medesima piattaforma di alcuni programmi animati prodotti dalla Mondo Tv per il Mondo arabo. La licenza, si legge in un comunicato, ...

Mondo TV rafforza la presenza dei propri programmi neGli Emirati su Etisalat : ... per la concessione in licenza dei diritti di diffusione sulla medesima piattaforma di alcuni programmi animati prodotti dalla Mondo TV per il Mondo arabo. La licenza prevede in particolare il ...

Withers Studio Legale advisor di Zaccheroni per il nuovo incarico da CT deGli Emirati Arabi : Withers Studio Legale ha assistito Alberto Zaccheroni per gli aspetti contrattuali e fiscali relativi al suo nuovo incarico di Commissario Tecnico della UAE Football Association. Alberto Zaccheroni è primo tecnico italiano ad aver conquistato un trofeo internazionale alla guida di una nazionale straniera. Infatti, ha vinto l’edizione della Coppa D’Asia svoltasi nel 2011 alla guida […] L'articolo Withers Studio Legale advisor di Zaccheroni ...

Ct Zaccheroni : Emirati voGliono risultati : ROMA, 17 OTT - "Il presidente e la Federazione mi hanno chiesto di ottenere dei risultati e io farò il possibile, anzi l'impossibile, per centrare questi obiettivi. La Coppa d'Asia verrà organizzata ...

Ciao ciao Astana - Fabio Aru vola neGli Emirati Arabi : CAGLIARI - Addio Astana, benvenuta UAE Team Emirates. Fabio Aru, campione italiano di ciclismo, cambia squadra: saluta i kazaki dell'Astana e si getta tra le braccia di Carlo Saronni team manager ...

Alberto Zaccheroni nuovo c.t. deGli Emirati Arabi Uniti : Alberto Zaccheroni è il nuovo commissario tecnico degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato la stessa Federcalcio del paese arabo con una foto del tecnico romagnolo su Twitter, accompagnata dalla ...

Zaccheroni emigra : nuovo CT deGli Emirati Arabi : Nuova avventura per un allenatore italiano all’estero: è di poco fa la notizia che Alberto Zaccheroni, attualmente opinionista per le partite della Nazionale in Rai, sarà il nuovo allenatore della nazionale dell’Emirati Arabi. Un’avventura importante e dal gusto esotico per l’allenatore di Cesenatico, come già detto, da alcuni mesi voce di commento tecnico degli Azzurri. […] The post Zaccheroni emigra: nuovo CT ...

Zaccheroni nuovo Ct deGli Emirati Arabi : lascerà le telecronache della Nazionale? : “Benvenuto Capitano”, così la Nazionale degli Emirati Arabi ha accolto ed allo stesso tempo ufficializzato l’arrivo sulla panchina di Alberto Zaccheroni. Il tecnico ex Giappone con cui vinse la Coppa d’Asia nel 2011, siederà dunque per l’ennesima volta sulla panchina di una Nazionale. In molti adesso si domandano se Zac abbandonerà il ruolo di commentatore della Nazionale italiana in vista del playoff per la ...