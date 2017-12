Gli atei crescono nel mondo Ma in alcuni Paesi è caccia alle streghe

Biotestamento - la Cei : “Valutazione non positiva - legge poco efficace per i malati”. Gli atei : “Vittoria per il Paese intero” : Una valutazione “non positiva” per una legge “poco efficace nella tutela dei sofferenti“. E’ il giudizio della Conferenza episcopale italiana sulla legge sul Biotestamento approvata al Senato. All’Ansa il direttore dell’ufficio per la Salute della Cei, don Massimo Angelelli, dice che i vescovi italiani non possono “riconoscersi in questo testo”. La legge, dice don Angelelli, “tutela i ...

Diretta da Roma : #TaGliateIVitalizi non la Democrazia : Oggi, 25 Ottobre, la manifestazione si svolgerà a Piazza della Rotonda al Pantheon dalle 14.30 e andrà avanti fino al voto finale sulla legge elettorale di Beppe Grillo Tutto questo sistema immunitario che mi si è rigirato contro, ma d'altronde sta succedendo così in tutta l'Italia. Tutti gli italiani non hanno difese, le loro difese agiscono contro di loro. Stiamo andando a votare, com'è possibile che andiamo a votare con una legge fatta da ...

#TaGliateIVitalizi non la Democrazia - È un voto d'azzardo : di Beppe Grillo Tutto questo sistema immunitario che mi si è rigirato contro, ma d'altronde sta succedendo così in tutta l'Italia. Tutti gli italiani non hanno difese, le loro difese agiscono contro di loro. Stiamo andando a votare, com'è possibile che andiamo a votare con una legge fatta da tre elementi anche scarsissimi, tre soggetti che hanno messo in crisi l'identità della Democrazia italiana? Però io mi sento benissimo, sto da Dio e ...

#TaGliateIVitalizi non la democrazia - Mercoledì 25 ottobre tutti a Roma : di Paola Taverna Mercoledì 25 ottobre vi aspettiamo nei pressi del Senato. Che cosa sta accadendo? Da martedì saremo in aula con la legge elettorale, il famoso Rosatellum, ormai ne avete sentito parlare un po' ovunque. Ma nessuno vi dice che porcata immensa sia questa legge elettorale, fatta esclusivamente per mettere fuori dai giochi il Movimento 5 Stelle. La cosa più scandalosa è che da martedì (oggi) a giovedì avremo aula senza orario di ...

#TaGliateIVitalizi - non la democrazia! : di Vito Crimi Per ben due volte nei mesi scorsi abbiamo lanciato l’allarme: vogliono affossare in Senato la legge che abolisce i vitalizi dei parlamentari. Oggi preparatevi perchè potrebbe arrivare la prova del nove e i partiti potrebbero tentare il colpo di mano definitivo: decidere di portare in Aula non la legge sui vitalizi nell’interesse dei cittadini, ma la legge elettorale truffa appena uscita dalla Camera, che di interessi fa solo ...