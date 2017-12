Giallo di Sofiya | trovato cadavere sfigurato della donna scomparsa il 15 novembre

Risolto il Giallo di Treviso - trovata morta Sofiya Melnyk : il suo corpo era in un burrone : Risolto il giallo di Treviso, trovata morta Sofiya Melnyk: il suo corpo era in un burrone E’ con ogni probabilità di Sofiya Melnyk, l’ucraina scomparsa da Cornuda lo scorso 15 novembre, il corpo senza vita trovato in un burrone la vigilia di Natale. Il suo compagno si era suicidato poco dopo la sparizione. Si attendono […] L'articolo Risolto il giallo di Treviso, trovata morta Sofiya Melnyk: il suo corpo era in un burrone ...