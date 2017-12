Gerusalemme è sempre stata la capitale di Israele

: RT @Tiziana_DR: L’America ha tutto il diritto di trasferire la sua ambasciata a Gerusalemme, ridicola la risoluzione dell’Onu, che così per… - rogerredsc : RT @Tiziana_DR: L’America ha tutto il diritto di trasferire la sua ambasciata a Gerusalemme, ridicola la risoluzione dell’Onu, che così per… - laurabergamas : RT @razorblack66: @imibabbo @Imlacerci @TheDudeHunter @IAmJamesTheBond @EmanuKant @franco_sala @LucioMalan @a_meluzzi @GianandreaGaian @luc… - LdmMedola : RT @MarcoCSermoneta: #Netanyahu: #Israele rigetta completamente questa risoluzione ridicola. #Gerusalemme è la nostra capitale, lo è sempre… - lorenzo7514 : RT @razorblack66: @imibabbo @Imlacerci @TheDudeHunter @IAmJamesTheBond @EmanuKant @franco_sala @LucioMalan @a_meluzzi @GianandreaGaian @luc… - notiziarioeste1 : #Israele e #USA sempre più isolati sulla questione arabo-israeliana. -

Leggi la notizia su panorama

(Di domenica 24 dicembre 2017) Tutto ciò che possa creare un'economia chiara e stabile. A patto però che il denaro non finisca alle famiglie dei terroristi come ricompensa per gli atti criminali dei loro parenti contro di noi. ...