Gentiloni | truppe italiane in Niger per bloccare traffico esseri umani

Paolo Gentiloni : "Truppe italiane in Niger per fermare trafficanti di esseri umani e contro terroristi" : "Il terrorismo è andato consolidandosi in questi anni nel Sahel , in Africa, ed è questo uno dei motivi per i quali una parte delle forze che sono state dispiegate in Iraq - questa è la proposta che il governo farà in Parlamento - saranno dispiegate nei prossimi mesi in Niger, con una missione che avrà il ruolo di consolidare quel Paese, contrastare il traffico degli esseri umani e contrastare il terrorismo". ...

Gentiloni : "Proporremo a Parlamento di spostare in Niger parte delle truppe Italiane in Iraq" : Il Presidente del Consiglio con la ministra della Difesa Roberta Pinotti ha visitato la nave Etna e salutato e fatto gli auguri all'equipaggio: "Anche grazie al vostro lavoro di salvare decine di migliaia di essere umani nel Mediterraneo in questi anni noi continuiamo il lavoro per sconfiggere lo schiavismo dei tempi moderni"