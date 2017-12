: ACCORDO SEGRETO Gentiloni promette di spostare i militari dall’Iraq al Niger Regalo a Macron: 500 soldati Ma il Par… - glibralato : ACCORDO SEGRETO Gentiloni promette di spostare i militari dall’Iraq al Niger Regalo a Macron: 500 soldati Ma il Par… - lucianoaforte : Emendamento Nella #finanziaria vogliono stanziare 500.000 euro per spostare un barcone di #migranti dalla #sicilia… -

"Proporrò al Parlamento dii nostri militari dall'Iraq in. L'Italia ha l'obiettivo di costruire dialogo, amicizia e pace nel Mediterraneo e nel mondo". Così il premier, nel saluto all'equipaggio della Nave Etna che opera nell'ambito di Eunavfor Med Operazione Sophia. "Dobbiamo sconfiggere il traffico di esseri umani e il terrorismo nel Sahel" ha aggiunto, "Daesh è stato sconfitto ma la minaccia non è scomparsa",dice. "L'Italia è in prima linea contro il moderno schiavismo e per diritti umani"(Di domenica 24 dicembre 2017)