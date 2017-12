Gentiloni - Presto missione in Niger : (ANSA) - ROMA, 24 DIC - "Il terrorismo è andato consolidandosi in questi anni nel Sahel , in Africa, ed è questo uno dei motivi per i quali una parte delle forze che sono state dispiegate in Iraq - ...

