Gentiloni | ' contro schiavisti e terroristi | missione in Niger L' Italia accoglierà i

Paolo Gentiloni : "Truppe italiane in Niger per fermare trafficanti di esseri umani e contro terroristi" : "Il terrorismo è andato consolidandosi in questi anni nel Sahel , in Africa, ed è questo uno dei motivi per i quali una parte delle forze che sono state dispiegate in Iraq - questa è la proposta che il governo farà in Parlamento - saranno dispiegate nei prossimi mesi in Niger, con una missione che avrà il ruolo di consolidare quel Paese, contrastare il traffico degli esseri umani e contrastare il terrorismo". ...

Ilva - Emiliano : a disposizione di Gentiloni per incontro : Roma, 22 dic. (askanews) Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è a disposizione del presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni 'ove voglia incontrarlo per illustrargli le ...

Elezioni - incubo Pd sotto il 20% E' pronta la rivolta contro Renzi Ecco chi punta su Gentiloni premier : "E' vero, il mio consenso è in calo". Questa volta Matteo Renzi ha dovuto ammetterlo (leggi qui). A denti stretti, ovvio, ma d'altronde i sondaggi sono implacabili. Se nel 2014 il Pd valeva più del 40% alle Elezioni europee, oggi oscilla tra un minimo del 23 e un massimo del 26% Segui su affaritaliani.it

La suggestione Gentiloni bis arma a sinistra contro Matteo : Abbiamo già capito di che campagna elettorale moriremo, di qui alle urne di marzo. Immersi nel conformismo come siamo, distingueremo mai tra menzogna e ignoranza, tra convenienza e mezza bugia?Grazie a specchi mediatici che operano incessantemente nella deformazione della realtà, rimandandosi l'un l'altro fake di uso comune tra tivù, web, retroscenisti veri e presunti, per esempio, è passato il concetto che vi sia assoluta necessità di ...

Gentiloni premier fino al 2020 Il piano anti-Salvini di Berlusconi Rivolta contro Forza Italia nella Lega : Prima o poi i nodi vengono al pettine. Il Centrodestra potrà anche trovare uno straccio di accordo in vista delle elezioni politiche ma è ormai evidente che tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini manca la pre-condizione per qualunque tipo di intesa Segui su affarItaliani.it

Bersani a Repubblica Tv 'No a un Gentiloni bis. Contro la destra intesa anche con Pd e M5S' : ... dopotutto io sono sempre quello dello streaming'. Ma è improbabile che l'uomo di questa operazione possa essere l'attuale premier: 'Si vedrà chi sarà l'uomo o la donna giusti. Ma se si ripiega su ...

Salvini - Berlusconi minimizza lo scontro. E sul post voto : “Niente maggioranza? Avanti con Gentiloni. Poi si rivoti” : Le minacce di Salvini a Berlusconi sullo stop agli incontri tra Lega e Forza Italia? A cercare di minimizzare lo scontro è lo stesso Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa (“Soli al comando”) a Roma: “Non commento. Voglio prima incontrare Salvini e con lui parlare di queste cose. Non ho mai ragionato su questi temi sono decisioni prese dai gruppi parlamentari”, ha provato ad aggirare la ...

Berlusconi 'Se non c è maggioranza avanti con Gentiloni - poi si rivoterà'. Ira di Salvini contro Forza Italia : ROMA - 'Cosa farei senza una maggioranza dopo le prossime elezioni? La soluzione più corretta' è che ' resti al governo Gentiloni ', per 'almeno tre mesi'. Così Silvio Berlusconi , alla presentazione ...