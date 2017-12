Gattuso - il film della sua vita in 10 scene-cult : Gennaro Gattuso, un uomo solo al comando di una squadra in disarmo. Povero Diavolo. Ma oltre i colori del tifo, la simpatia per Ringhio è unanime. Perché Gattuso è esattamente quello che sembra: duro, leale, sincero. Questo è il film della sua vita in 10 scene-cult. 1) PICCOLO SAMPEI Nasce a Corigliano Calabro il 9 gennaio del 1978, figlio di un falegname che è stato calciatore dilettante, nipote di un maestro d’ascia. Comincia a giocare in ...