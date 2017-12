: Francia, in panne sciovia: 150 sciatori bloccati soccorsi da elicotteri - anna_annie12 : Francia, in panne sciovia: 150 sciatori bloccati soccorsi da elicotteri - zazoomblog : #Cabinovia bloccata in Francia soccorsi 150 sciatori - #Cabinovia #bloccata #in #Francia, #soccorsi #150 ... - RealTimeNews__ : RT @SkyTG24: Cabinovia bloccata in Francia, soccorsi 150 sciatori - cagliaripad : Francia, funivia bloccata soccorsi in 150 - Flash news - Cagliaripad - fulvioschiavone : Francia,funivia bloccata soccorsi in 150 -

Vigilia di Natale da dimenticare per 150 sciatori rimastiper due ore a causa di un guasto sulladi Chamrousse, in Val d'Isère, sulle Alpi francesi. Nelle operazioni di soccorso sono stati impiegati anche due elicotteri. Alla fine, con carrucole e cavi, tutti sono stati tratti in salvo. Nessuno è rimasto ferito.(Di domenica 24 dicembre 2017)