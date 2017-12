Fire Pro Wrestling World | sul ring con il wrestling dei vecchi tempi

Moschea Firenze : intesa - pronta in 3 anni : Firenze, 22 DIC - Siglata oggi l'intesa tra Comune di Sesto Fiorentino, arcidiocesi di Firenze, comunità islamica ed università che porterà alla realizzazione di una Moschea a Sesto Fiorentino, alle ...

Firenze - seminudo in strada con prostituta : multa da 5mila euro e auto sequestrata : Firenze E' stato sorpreso dalla polizia municipale seminudo in auto insieme ad una prostituta. E per questo è stato denunciato e dovrà pagare una multa di alcune migliaia di euro. E' quanto accaduto ...

Firenze. Presentato il progetto di riqualificazione di Piazza della Vittoria : La riqualificazione di Piazza della Vittoria a Firenze comporta un investimento di mezzo milione di euro. Il progetto è stato illustrato ai residenti nel corso di un incontro pubblico. Partendo dallo studio dell’evoluzione storica della Piazza, il progetto prevede il…Continua a leggere →

Firenze. Il Mercato antiquario approda in Piazza Annigoni : Cambia volto Piazza Annigoni con il nuovo Mercato antiquario. Metallo, vetro e archi costituiranno gli elementi portanti delle nuove strutture espositive che accoglieranno le attività dell’ex Mercato delle pulci di Piazza dei Ciompi a Firenze. La spesa da 600 mila euro,…Continua a leggere →

Francesco Castaldo : il prof più amato di Firenze : Il professor Francesco Castaldo è nato a Maddaloni, provincia di Caserta, il 17 ottobre 1988. Laureato a pieni voti il 23 ottobre 2015 presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, è stato apprezzato da tutti i membri della seduta di laurea con la sua tesi sulla trasposizione di tre teatrali - Ditegli sempre di si, Il contratto e De Pretore Vincenzo- di Edoardo De Filippo in televisione. Subito dopo ha potuto realizzare il suo sogno, ...

Maltempo Toscana : stato di emergenza per le province di Lucca - Massa Cararra - Pistoia - Prato e Firenze : stato di emergenza regionale per le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e la Citta’ Metropolitana di Firenze. La dichiarazione, a seguito all’ondata di Maltempo che si è abbattuta su parte della Toscana nei giorni fra il 9 e il 12 dicembre, è stata formalizzata oggi con la firma del decreto da parte del presidente della Regione Enrico Rossi. Il decreto – che ha compreso anche le province di Pistoia, Prato e la ...

Lega Pro - incontro con i club sull'impiantistica a Firenze : Un confronto sull'impiantistica è quello che si è tenuto a Firenze con i club, presso la sede della Lega Pro. Una giornata di lavoro a cui hanno partecipato Walter Baumgartner, Vicepresidente Lega Pro,...

Giusy Versace pronta per l'ultima tappa di Firenze del suo spettacolo - appuntamento sabato 16 dicembre : ... assieme al regista Labini stiamo lavorando ad un nuovo progetto che mi porterà nel magico mondo del mago di Oz " racconta la Versace Sono legata alla Toscana perché è proprio sulla pista di ...

Omicidio stradale. Collaborazione tra Regione Toscana e Procura di Firenze : L’assessore Stefania Saccardi, insieme al Procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, ha illustrato i contenuti del protocollo di Collaborazione tra Regione Toscana e Procura generale della Repubblica di Firenze in merito all’applicazione della legge sull’Omicidio stradale, che sarà sottoscritto nei…Continua a leggere →

Diretta/ Venezia Pro Vercelli (risultato live 1-1) streaming video tv : Pareggio di Firenze! : Diretta Venezia Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie B(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 15:46:00 GMT)

Ermal Meta al concerto di Capodanno a Firenze con Morgan : tutti gli ospiti e il programma della serata : Grande festa il 31 dicembre in Piazzale Michelangelo con Ermal Meta al concerto di Capodanno a Firenze, che sarà tra i protagonisti della serata in musica nel capoluogo toscano. Come lo scorso anno, in Piazzale Michelangelo a Firenze è stato organizzato il concertone di Capodanno per attendere il 2018 in compagnia di musica e grandi artisti. Insieme a Morgan e Raphael Gualazzi, Ermal Meta al concerto di Capodanno a Firenze salirà sul palco di ...

Luci e suoni di dicembre raccontati da La Freccia. Protagoniste le città di Firenze - Torino e Salerno : (Teleborsa) - Le Luci e i suoni di dicembre nelle nostre città sono i principali protagonisti, questo mese, de La Freccia, il travel magazine di FS Italiane in distribuzione gratuita sulle Frecce e ...

