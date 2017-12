Filippine | tempesta tropicale provoca 200 vittime e incendio in centro commerciale | altri

Filippine - oltre 130 morti per passaggio della tempesta tropicale : Almeno centotrenta persone sono morte al passaggio della tempesta tropicale Tembin nel Sud delle Filippine . Decine di corpi sono stati recuperati da un fiume in piena e per questo le autorità locali temono che si tratti di un bilancio...

Quasi 90 persone sono morte per una tempesta tropicale nelle Filippine : Ha causato frane e alluvioni nell'isola meridionale di Mindanao, e ora si sta spostando verso ovest The post Quasi 90 persone sono morte per una tempesta tropicale nelle Filippine appeared first on Il Post.