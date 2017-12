Filippine | il tifone Tembin provoca incendio in un centro commerciale | una vittima e 36

: #RMCNEWS #Filippine, sale a 182 il bilancio dei morti per il tifone #Vinta che sta devastando #Mindanao e punta su… - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS #Filippine, sale a 182 il bilancio dei morti per il tifone #Vinta che sta devastando #Mindanao e punta su… - rmc_official : #RMCNEWS #Filippine, sale a 182 il bilancio dei morti per il tifone #Vinta che sta devastando #Mindanao e punta su… - dariophoto69 : @BenitoAtos Si si grazie. Qui a Manila questa settimana non è successo nulla. Il tifone è nel sud delle #Filippine… - terresottovento : Tifone Vinta fa almeno duecento morti a Mindanao, Filippine - MilanoEtnoTv : TIFONE NELLE FILIPPINE OLTRE 200 MORTI - -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 24 dicembre 2017) Unè scoppiato in undi Davao City, nel sud delle, già in ginocchio per il passaggio delche hato almeno 200 morti: vi sarebbe unaaccertata e almeno 36 dispersi, che si teme siano morti, spiegano le autorità, secondo cui le fiamme sono divampate, poco dopo l’apertura di ieri mattina, nel settore mobili al terzo piano del mall e si sono rapidamente propagate in tutto l’edificio, intrappolando decine di persone. La marketing manager del, Janna Abdullah Mutalib, ha dichiarato che le fiamme si sono sprigionate ieri mattina, dopo che il passaggio della tempesta ha investito alcune zone della città. Il sindaco della città, Sara Duterte-Carpio, ha detto ai parenti sconvolti dei 36 dispersi, intrappolati all’ultimo di quattro piani delNCCC, che nessuno potrebbe ...