Figli adottivi in cerca di genitori biologici che non si fanno trovare | “Una legge

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2017) “La mia è la storia di unaa adottiva che non sapeva di esserlo”. Emilia Rosati è nata a Napoli, 65 anni fa, da “madre che non consente di essere nominata”. “Negli anni ’50 essereera un tabù. L’ho scoperto per caso guardando dei documenti ospedalieri relativi a un ricovero di mia madre in ospedale”. Insieme ad Anna Arecchia, Emilia è l’anima del Comitato nazionale per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche. “Con l’età, ho sentito sempre più impellente il bisogno di conoscere le mie origini: mi sentivo una persona incompleta, una monade. Ho avuto un’adozione felicissima, sono stata molto amata dai mieie li ho molto amati. Ciò non toglie che qualsiasi essere umano ha la necessità esistenziale di sapere a che cosa è collegato e a chi”. Alla ridelle ...