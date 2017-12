Favola della domenica – Gli angioletti musicisti

Santa Lucia portatrice di doni in groppa al suo asinello : le origini della Favola : In alcune province dell’Italia Settentrionale, secondo un’usanza consolidatasi negli anni 30, il 13 dicembre è atteso dai bambini con grande trepidazione in quanto, in questo giorno, Santa Lucia, in groppa al suo asinello, seguita dal cocchiere Castaldo, porta doni ai bimbi buoni, che precedentemente, attraverso una lettera, le avevano espresso i loro desideri, segnalando i regali desiderati. In cambio, però, i bambini dovranno lasciare della ...