Farmaco antinfiammatorio ritirato | ecco il lotto interessato

Farmaco Antinfiammatorio ritirato dalle farmacie. FARMACO ANTINFIAMMATORIO I LOTTI…

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 24 dicembre 2017) AIFA ( Agenzia Italiana del) da diverso tempo si occupa di effettuare i dovuti controlli su quei farmaci che vengono poi messi in vendita nelle farmacie, per riuscire a capire se ci sono alcune medicine che devono essere ritirate dal commercio per difetti o per scadenze superate. Di alcuni giorni fa è la notizia del ritiro di undiche è utilizzato dai consumatori per svariati motivi. Continuate a leggere l'articolo per scoprire di cosa si tratta. Anomalie su unI lotti di antinfiammatori ritirati sono stati quelli di Ibefen, indicato per il trattamento di artrite reumatoide, gotta acuta, sciatalgie, mialgie, borsiti, tendiniti, contusioni, distorsioni, strappi muscolari e flebiti. A darne annuncio è stato lo Sportello dei Diritti, rivelando che i lotti ritirati sono lo 012 e lo 013, venduti in bustine da 30 e 50 milligrammi, con la ...