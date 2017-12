Falcinelli e Cristante | la vendetta dei due ex cresciuti e abbandonati

: Falcinelli e Cristante show Il regalo dei 2 ex alle milanesi: - Russia2018RT : Falcinelli e Cristante show Il regalo dei 2 ex alle milanesi: - AtuttoCampo1 : Falcinelli e Cristante show Il regalo dei 2 ex alle milanesi - AtuttoCampo1 : Falcinelli e Cristante show Il regalo dei 2 ex alle milanesi - AtuttoCampo1 : Falcinelli e Cristante show Il regalo dei 2 ex alle milanesi -

Leggi la notizia su gazzetta

(Di domenica 24 dicembre 2017) Diegonon ha esultato contro l'Inter. Non per scelta, come va di moda negli ultimi tempi, ma perché il dolore per lo scontro con il palo gli ha strozzato la gioia in gola. Bryan...