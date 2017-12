Facebook chiude un accordo con Universal Music | il monopolio YouTube a rischio?

Facebook chiude Abbatto i muri - un algoritmo non distingue la pornografia dai diritti : Il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere, Facebook ha chiuso la pagina Abbatto i muri, in cui 170mila persone lottano insieme a noi contro la violenza e gli stereotipi di genere. Sarà stato certamente un caso ma non lo è considerando che quel giorno lì ai maschilisti e ai misogini duole molto che si parli di un argomento che tendono in gran parte a voler banalizzare. Dalla pagina antifemminista e maschilista Cara sei ...

Alessandra - ballerina napoletana morta trascinata dall'auto dell'ex. Ma su Facebook continua a fare da modella. Il papà : 'Chiudete quella ... : J'accuse di Vincenzo Madonna, papà di Alessandra, la ragazza travolta e uccisa dall'auto del suo ex fidanzato, attualmente ai domiciliari, circa due mesi fa a Mugnano. Il genitore è intervenuto nel ...

Facebook chiude il profilo di una ragazza morta. La madre protesta : “Cancellati ricordi” : Facebook chiude il profilo di una ragazza morta. La madre protesta: “Cancellati ricordi” La donna, della provincia di Padova: “Dopo la sua scomparsa l’accesso virtuale mi dava l’idea di averla ancora qui. Sembra una stupidaggine, ma per me significava tutto. E’ un gran dolore”.Continua a leggere La donna, della provincia di Padova: “Dopo la sua […] L'articolo Facebook chiude il profilo di una ragazza ...

Figlia morta - Facebook chiude il profilo. La mamma disperata : "Amavo rileggerla" : LIMENA (PD) - Entrare nel profilo Facebook di Jessica era per la mamma un po' come sfogliare le pagine del diario della Figlia. Era un modo per tornare indietro nel tempo, per tonare da lei,...

Facebook chiude profilo della figlia morta : “Mi ha portato via Jessica - amavo rileggerla” : Facebook chiude profilo della figlia morta: “Mi ha portato via Jessica, amavo rileggerla” Facebook ha lanciato il profilo in memoria della ragazza ma la madre della 26enne Jessica Tellatin chiede di poter riavere il vecchio account: “Sembra una stupidaggine, ma mi dava l’idea di averla ancora qui e per me significava tutto. È un gran […] L'articolo Facebook chiude profilo della figlia morta: “Mi ha portato via Jessica, amavo ...

Facebook chiude il profilo della figlia morta. La madre : È una grande dolore : Facebook era diventato l'unico filo che la legava alla figlia morta. Oltre ai ricordi impressi nella mente. Per questo quando il social network ha chiuso la pagina della figlia, la mamma è come se l'avesse persa di nuovo. Perché entrare nel profilo della figlia le permettava di rileggere post e commenti, di riguardare le foto e sentirla ancora vicina.Ma ora non è più possibile. Consuelo Zoja non può più entrare nel profilo della ...