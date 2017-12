Fabrizio Frizzi Gli auguri di Natale speciali del conduttore sui social Techetechetè

Minigonne inguinali davanti a Fabrizio Frizzi. Rita Dalla Chiesa svela cosa è accaduto nel loro passato : Rita Dalla Chiesa si racconta senza filtri durante l'intervista al quotidiano Libero. Dalle sue parole emerge un fatto inaspettato del passato , quando era moglie di Fabrizio Frizzi . Per il conduttore ...

Fabrizio Frizzi/ Il ritorno in tv è un successo - ma social & media : “è molto invecchiato..” (ultime notizie) : Fabrizio Frizzi : “Spero vada tutto bene”. I fan del conduttore preoccupati: non si è ancora completamente ristabilito? Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 16:10:00 GMT)

Fabrizio Frizzi furioso prima di andare in tv : Il conduttore Fabrizio Frizzi lancia un duro attacco su Twitter alla rivista ‘Grand Hotel’. Il conduttore, torna in tv al timone de L’Eredità dopo l’ischemia dello scorso ottobre, si scaglia contro la rivista Grand Hotel a causa di una presunta intervista pubblicata nel numero in edicola questa settimana. Frizzi ha vissuto la riabilitazione con grande riserbo, affidando al proprio account Facebook i messaggi di ...