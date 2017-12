F1 | la Ferrari è tornata competitiva Ora serve l’ultimo step per puntare all’agognato

: #F1 La Ferrari è tornata competitiva. Ma nel 2018 servirà fare uno step in più per puntare al titolo... - OA_Sport : #F1 La Ferrari è tornata competitiva. Ma nel 2018 servirà fare uno step in più per puntare al titolo... - redf1gp : #oldschoolf1 #oldschoolracers Un istante disteso su qualche tornata di gara, cruciale, divenuto protagonista indele… -

(Di domenica 24 dicembre 2017) Se torniamo con la memoria ad un anno fa il Mondiale di Formula Uno si annunciava quanto mai superfluo. Il dominio Mercedes appariva totalmente inevitabile e laera nel bel mezzo di una rivoluzione tecnica. Le voci che arrivavano da Maranello erano davvero poco incoraggianti, con numerosi dubbi, incertezze e, addirittura, un progetto bis nel caso che la vettura si fosse rivelata nonnei test pre-stagionali. Fast forward. A distanza di un anno sembra passata una vera eternità. La, dopo un inverno passato in silenzio, si è subito dimostrata una vettura decisamenteche, con un pizzico di fortuna in più, si sarebbe potuta giocare il titolo con la Mercedes davvero fino all’ultima curva. Per svariati motivi non è successo, ma la distanza si è ridotta in maniera sensibile. Le cinque vittorie stagionali di Sebastian Vettel hanno confermato che il ...