Eurovision Song Contest 2018 | le scelte già fatte e il punto della situazione

Junior Eurovision Song Contest - domenica 26 tocca ai più piccoli : Tutti incollati al video, quindi, dalle 15:30 su RaiGulp, in tv o in streaming, e pure su RaiPlay , commentato da Laura Carusino e Mario Acampa. Il voto del pubblico conta per il 50%; per il resto ci ...

Eurovision Song Contest 2018 : “All Aboard!” con 42 paesi in concorso : Eurovision Song Contest 2018: “All Aboard!” con 42 paesi in concorso Euromusica - Dove c'è Musica Ufficiale: saranno 42 i paesi che gareggeranno al prossimo Eurovision Song Contest, dall’8 al 12 febbraio prossimi sul palco della MEO Arena di Lisbona. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa di RTP ed EBU, nella quale sono quindi stati annunciati i due paesi mancanti,… Continue Reading → Eurovision Song ...

Diretta Junior Eurovision Song Contest 2017 - in tv e streaming domenica 26 novembre su RaiGulp : come votare dall’Italia : domenica 26 novembre, a partire dalle ore 15.30, RaiGulp trasmette in Diretta lo Junior Eurovision Song Contest 2017: l'edizione di quest'anno del Contest canoro dedicato alle voci dei bambini è in scena a Tbilisi, in Georgia, all'Olimpic Palace. come per l'Eurovision Song Contest, anche in questo caso la Rai detiene i diritti per la trasmissione dello show: lo Junior Eurovision Song Contest va in onda su Rai Gulp (canale 42 del digitale ...

Salvador Sobral - un cuore nuovo per il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017 : Un cuore nuovo per Salvador Sobral, il cantante portoghese vincitore dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. Malato da tempo, Sobral commosse il mondo con la canzone Amar Pelos Dois, scritta per lui dalla sorella che la sera della finale salì all’ultimo sul palco per sostenerlo nell’esibizione. A settembre un aggravamento delle sue condizioni e il ricovero in attesa di un donatore compatibile avevano fatto ...

Video e testo di Scelgo… my choice di Maria Iside Fiore in gara allo Junior Eurovision Song Contest 2017 per l’Italia : Scelgo... my choice di Maria Iside Fiore è il brano in gara allo Junior Eurovision Song Contest 2017 per l'Italia: la kermesse canora internazionale dedicata alle voci dei giovanissimi eleggerà il suo vincitore domenica 26 novembre 2017 al Tbilisi Olimpic Palace di Tbilisi (Georgia). Lo spettacolo è in onda in diretta su Rai Gulp a partire dalle 15.30. Tredici anni, originaria di Sarzana in provincia di La Spezia, la rappresentante ...

Eurovision Song Contest : nuovo concerto in arrivo per Michal Szpak : Vi ricordate di Michal Szpak, il giovane artista polacco dai capelli lunghi e folti, approdato sul palco dell'Eurovision Song Contest 2016? Lui ha tutto un universo da raccontare riguardante la sua carriera artistica e i suo progetti futuri tra cui un nuovo album che uscirà nella primavera 2018 e un concerto che si terrà domani 27 ottobre. Sicuramente, gli appassionati di musica internazionale saranno davvero interessati e curiosi di conoscere ...

I biglietti per la finale dell’Eurovision Song Contest 2018 in vendita : info prezzi e prevendite : L'appuntamento con la musica europea sta tornando: i biglietti per la finale dell'Eurovision Song Contest 2018 sono disponibili in vendita dalle ore 11 di oggi 30 novembre 2017. La finale del Festival europeo si terrà sabato 12 maggio 2018 a Lisbona, in seguito al trionfo di Salvador Sobral con la canzone Amar Pelos Dois durante la scorsa edizionea Kiev. La 63° edizione dell'Eurovision Song Contest si svolgerà dall'8 al 12 maggio 2018, e avrà ...

