Ecco cos' ha regalato Tina Cipollari a Gemma Galgani per Natale

Suso lancia il suo Milan : “siamo tutti con Montella” Ecco cosa dico a Fassone e contro la Juve…” : Suso ieri sera ha trascinato il suo Milan verso la vittoria sul campo del Chievo Verona, con goal, assist ed anche un autogol propiziato. Insomma, un vero trascinatore che oggi si è presentato in conferenza stampa per parlare della prossima delicatissima gara contro la Juventus. Ieri è andata bene al Milan, ma la tensione era altissima: “Avevamo bisogno di questa vittoria, ci serviva per sbloccarci. Ora affrontiamo la Juventus con più ...

Facebookdown - il social e Instagram tornano online dopo un'ora. Ecco cosa è successo : Facebook è tornato dopo un down mondiale di circa un'ora e dopo un vero e proprio panico diffuso tra tutti gli internauti. Il nuovo down di Facebook, che ha coinvolto anche Instagram,...

Ricordi il capomeccanico Ferrari di «Zelig»? Ecco cosa fa oggi – GUARDA : Lo ricorderete tutti con l’immancabile tuta rossa, nei panni del capomeccanico Ferrari in uno dei personaggi più amati di «Zelig». Ma lontano dalle luci del palco e del piccolo schermo, nella vita di Marco Della Noce l’unica macchina è quella in cui il comico è costretto a dormire. L'articolo Ricordi il capomeccanico Ferrari di «Zelig»? Ecco cosa fa oggi – GUARDA proviene da Buzzland.

Raffaello Tonon dal chirurgo prima del GF Vip : Ecco cosa ha rifatto : Grande Fratello Vip: Raffaello Tonon e il ritocchino prima di entrare nella Casa Raffaello Tonon è senza dubbio uno dei concorrenti più curiosi del Grande Fratello Vip. Un personaggio come lui era ciò che mancava all’interno della Casa più spiata d’italia. Elegante, simpatico, raffinato e anche molto furbo. Il noto opinionista televisivo non è uno […] L'articolo Raffaello Tonon dal chirurgo prima del GF Vip: ecco cosa ha ...

Napoli - la lettera che gli studenti avrebbero voluto consegnare a Gentiloni : “Ecco cosa vuol dire avere 20 al sud” : “Caro Paolo, volevamo incontrarti stamattina, quando insieme al presidente di Confindustria, al presidente della Campania Vincenzo De Luca, al ministro dello sviluppo economico, chiusi dentro un teatro, parlavate di cosa vuole dire avere 20 anni al sud”. Inizia così la lettera che i militanti del centro sociale Ex-opg Je so pazzo avrebbero voluto consegnare al premier Paolo Gentiloni, questa mattina ospite a un’iniziativa al ...

L'Italia riuscirà a qualificarsi per i Mondiali? Ecco cosa dicono i numeri : Mancano sei mesi ai Mondiali di Russia 2018 e L'Italia oggi si gioca l'ultima occasione per prendere parte alla fase finale. Pillole sugli spareggi della Coppa del Mondo. 28 Le squadre qualificate al ...

Tapiro d’Oro per Montella - il tecnico difende Bonucci e svela : “Ecco cosa cambierei del mio Milan” : Tapiro D’ORO Montella – Dopo lo 0-0 contro il Genoa che allontana ulteriormente il Milan dalle zone alte della classifica e conferma il periodo deludente della squadra rossonera, ‘Striscia La Notizia’ ha deciso di consegnare il Tapiro d’Oro a Vincenzo Montella che ai microfoni di Valerio Staffelli ha dichiarato: «Non vorrei aver fatto tutto questo per ricevere il Tapiro! Lo prendo molto volentieri e sono sicuro che ...

Simona Izzo eliminata - Yespica e Flaherty in nomination e… il ciclone Belen : Ecco cosa succede nella casa del Grande Fratello Vip : In principio è Belen Rodriguez, con tanto di bacio lesbo in prima serata a Ilary Blasi ( - - ). Poi, l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, dove il ciclone Belen non risparmia nessuno ( GUARDA ...

Anticipazioni Il Segreto : Ecco cosa succederà entro fine novembre 2017 : Gli intrighi di Puente Viejo saranno destinati ad intrattenere i telespettatori de Il Segreto pure a fine novembre 2017; scopriamo insieme tutto quello che succederà attraverso il nostro post che riassume tutte le Anticipazioni della telenovela: Cristobal vuole sabotare il matrimonio tra Francisca e Raimundo. Una volta scoperto che Francisca (Maria Bouzas) e Raimundo (Ramon Ibarra) intendono sposarsi in gran Segreto, Cristobal Garrigues (Carlos ...

Grande Fratello Vip - Giulia De Lellis derisa da Izzo : Ecco cosa ha fatto Simona : Ieri 22 ottobre 2017 a "Domenica Live" si è parlato molto della seconda edizione del "Grande Fratello Vip", il reality Mediaset che sta riscuotendo un successo inatteso. All'interno della casa di Cinecittà in queste settimane se ne sono dette di tutti i colori e non sono mancate le gaffe epiche. Ne sa qualcosa l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Giulia De Lellis. Così durante una conversazione nel salotto di Barbara D'Urso, Simona Izzo non ...

GF VIP 2017 - Ecco perché Daniele Bossari era vestito così in diretta : perché Daniele Bossari era vestito così in diretta? Ieri sera l'outfit del conduttore ha sicuramente fatto discutere: passi anche la mantella, che potrebbe rappresentare una scelta di stile per essere diverso almeno per una sera, ma le infradito? ecco, presentarsi in studio con le infradito non è stato il massimo, ma per lui pare sia stato inevitabile. Se avessimo potuto, gli avremmo consigliato di togliere anche quelle: per come era vestito, a ...

Parma - la commovente lettera di Lucarelli dopo il record : “Ecco cosa mi auguro” [FOTO] : Parma, Alessandro Lucarelli nella storia, la lettera del calciatore dopo il record – Il Parma è in lotta per la promozione in Serie A ma nel frattempo è il momento di rendere omaggio ad un grande calciatore e capitano, Alessandro Lucarelli che raggiunge un traguardo storico. Nella gara contro il Frosinone il calciatore ha raggiunto quota 311 partite giocate in campionato, superando di una lunghezza un altro difensore, Ermes Polli. ...

Salute : Ecco come il fegato grasso può degenerare e cosa si rischia : L’Università Cattolica – Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma tra i 47 centri di ricerca europei che partecipano al progetto coordinato dall’Università di Newcastle. Si punta a test (come quello del sangue) per eliminare la necessità di biopsia epatica. Al via un pionieristico progetto di ricerca europeo che vedrà protagonisti gli scienziati dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma; ...

Sconcerti azzarda : 'Inter - Ecco cosa sarà fatale' : Ieri l'Inter ha pareggiato la sua terza partita in campionato, impattando per 1-1 contro il Torino nel match disputato allo stadio San Siro davanti a oltre settantamila spettatori ed interrompendo la striscia di vittorie interne, fermandosi a quota quattro. Un match molto combattuto che ha visto i nerazzurri andare vicino alla vittoria nel finale con l'incredibile traversa colpita da Matìas Vecino al 90'. in conferenza stampa non è mancata una ...