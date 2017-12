' E' stata una giornata speciale | ecco perché'

"Ecco come è stato con Francesco…". La dichiarazione di Angela Achilli sulla sue 'relazione' con Monte è stata una vera bomba. Ma adesso la ... : Lui voleva introdursi in quel mondo. Ho di lui l'idea di una persona arrivista, potrebbe fare qualunque cosa per arrivare al successo. È disposto a tutto. Poco gliene fregava di Cecilia o di chiunque ...

Enrico Brignano sul caso Anna Mazzamauro : ‘Non c’è stata nessuna violenza’ : Un caso increscioso e delicato quello sollevato da Anna Mazzamauro qualche giorno fa, quando aveva rivelato di essere stata colpita sul set di Poveri ma ricchi da un collega per via di una battuta sbagliata. Oggi quel collega, che nonostante non sia mai stato menzionato molti sospettavano fosse Enrico Brignano, respinge tutte le accuse e mostra le prove. Ce l’ho con tutti, forse anche la produzione già alle prese con le accuse contro Brizzi ...

statali - arretrati una tantum a febbraio (o marzo). Tutte le novità - dai buoni pasto agli 85 euro : Rush finale per la firma del nuovo contratto degli Statali, dopo dieci anni di blocco. I sindacati e l'Aran sono ormai alle prese con un tavolo 'permanentè. Hanno interrotto la...

statali - arretrati una tantum a febbraio o a marzo. Dai buoni pasto agli 85 euro - le novità : È tutto pronto per la maratona che dovrebbe portare alla firma di un nuovo contratto degli Statali, dopo dieci anni di blocco. I sindacati e l'Aran sono ormai alle prese con un tavolo...

statali - ecco il nuovo contratto : dall'aumento di 85 euro a buoni pasto e luna di miele gay : La trattativa per ridare un contratto agli Statali è alla volata finale, dopo quasi dieci anni di attesa. Una tappa preceduta dalla sentenza della Corte Costituzionale da tre manovre (per un...

"Bebè in arrivo!". A Uomini e Donne si festeggia - anche se lei è stata una delle troniste più odiate di sempre. Il suo percorso è stato ... : 31enne, Laura è in attesa del loro primo figlio e il mondo televisivo non sembra mancarle affatto. (continua dopo le foto) 19 .... Un post condiviso da lauralellabis (@lauralella) in data: Dic 12, ...

Paola Perego molestata da un politico/ "Mi ha sbattuta al muro - mi salvai con una bella ginocchiata" : Paola Perego molestata da un politico: “Mi ha sbattuta al muro, ma mi salvai con una bella ginocchiata e scappai”. Le ultime notizie sulla conduttrice televisiva(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 12:20:00 GMT)

Paola Perego : "Io molestata da un politico - l'ho respinto con una ginocchiata" : Il tema molestie è ancora al centro delle discussioni. Dopo lo scandalo Weinstein, sono molte le donne dello spettacolo che stanno denunciando di aver...

Visco : c’è stata una cattiva gestione di alcune banche - non una vigilanza disattenta : «A determinare l’evoluzione del sistema finanziario italiano non è stata una vigilanza disattenta ma la peggiore crisi economica nella storia del nostro Paese.La mala gestio di alcune banche, comunque, c’è stata e l’abbiamo più volte sottolineato; le gravissime condizioni dell’economia hanno fatto esplodere le situazioni patologiche». Questa la pri...

Visco : c'è stata una cattiva gestione di alcune banche - non una vigilanza disattenta : La mala gestio di alcune banche, comunque, c'è stata e l'abbiamo più volte sottolineato; le gravissime condizioni dell'economia hanno fatto esplodere le situazioni patologiche'. Questa la prima ...

Visco : c’è stata “mala gestio” e crisi - non una vigilanza disattenta. Mai pressioni per Bpvi : «A determinare l’evoluzione del sistema finanziario italiano non è stata una vigilanza disattenta ma la peggiore crisi economica nella storia del nostro paese. La “mala gestio” di alcune banche, comunque, c'è stata». Questa la prima analisi del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella memoria che sta leggendo davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche....

Visco : c’è stata “mala gestio” e crisi - non una vigilanza disattenta. Mai pressioni su Bpvi : «A determinare l’evoluzione del sistema finanziario italiano non è stata una vigilanza disattenta ma la peggiore crisi economica nella storia del nostro paese. La “mala gestio” di alcune banche, comunque, c'è stata». Questa la prima analisi del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella memoria che sta leggendo davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche....

Visco : c’è stata «mala gestio» e crisi - non una vigilanza disattenta : «A determinare l’evoluzione del sistema finanziario italiano non è stata una vigilanza disattenta ma la peggiore crisi economica nella storia del nostro paese. La «mala gestio» di...

Controllore Atac aggredito con una testata - caccia all'uomo a Ostia : Ancora un episodio di violenza ad Ostia. La vittima, stavolta, è un autista dell’Atac, l’azienda dei trasporti capitolina, che nel pomeriggio di ieri è stato colpito con una testata da un quarantenne di cui non si conosce ancora l’identità.Secondo Il Messaggero, che per primo ha riportato la notizia, l’aggressione è avvenuta intorno alle 17 alla fermata Lido Centro. L’uomo, un “italiano ...