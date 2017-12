: RT @LaStampa: Irlanda, due amici eterosessuali si sposano: “Così evitiamo le tasse” - umbertosecondo : RT @LaStampa: Irlanda, due amici eterosessuali si sposano: “Così evitiamo le tasse” - Them4tx : Irlanda, due amici eterosessuali si sposano: “Così evitiamo le tasse” @LaStampa - AdrMontanaro : Due amici eterosessuali si sposano: Così non paghiamo le tasse di successione - iltilli24 : RT @OGiannino: Fantastico, il miglior sardonico regalo di Natale al fisco esoso, nel miglior spirito anglosassone di Mr Jeeves.. https://t.… - ilNycko : RT @Micalapo: • Stasera sei con amici o parenti? - Nessuno dei due: quest'anno ho scelto il Cenone Solidale • Che bel gesto, bravo...senzat… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 24 dicembre 2017) Matt e Michael hanno rispettivamente 83 e 58 anni, sono, ma per ragioni economiche hanno deciso di sposarsi.Tutto è iniziato con una battuta di un'amica che alla fine della storia è diventata realtà. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire la storia di Matt Murphy e Michael O'Sullivan. Matt e Michael sono duedi vecchia data e il secondo è il badante del primo. I due, quindi, sono parecchio legati uno all'altro, ma visto che Matt non si può permettere di pagare lo stipendio a Michael, ha deciso di lasciargli in eredità la sua casa.Fin qui niente di strano verrebbe da commentare, se non che, per evitare di pagare 50 mila euro di, Matt e Michael hanno deciso di sposarsi. In questo modo, infatti, eludono l'imposta di. "Conosco Matty da 30 anni - spiega Michael all'Irish Mirror -. Siamo diventatidopo ...