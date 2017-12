Donald Trump e Kim Jong-un | i due volti della stessa medaglia

Donald Trump sull'attentato di New York : "Dobbiamo proteggere le nostre frontiere" : "Dobbiamo proteggere le nostre frontiere". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, interpellata dai giornalisti sull'attacco a New York, sottolineando che l'episodio ripropone l'urgenza di una riforma dell'immigrazione. "Dobbiamo passare ad un sistema di immigrazione basato sul merito", ha aggiunto Sanders.La portavoce della Casa Bianca ha continuato: "Distruggere le ideologie del male, questo l'obiettivo del presidente Trump".

La disfatta di Gerusalemme : Donald Trump ha tutto il mondo contro : Una vera disfatta per il Presidente americano che deve fare i conti con un mondo che ora come ora gli rema contro. Non sono mancati i Paesi che, in tutto ciò, hanno voluto astenersi dal voto come il ...

La (pigra) giornata-tipo di Donald Trump alla Casa Bianca : Diet Coke a go go Il risultato è il ritratto di un uomo che deve combattere, oltre che con l'impopolarità, anche con uno stile di vita tra i più pericolosi al mondo. In questo caso, infatti, la vita ...

In un anno Donald Trump ha accelerato il declino degli Stati Uniti : Lo deve ai suoi notevoli sforzi, che le hanno permesso di diventare la seconda economia mondiale in tre decenni, ma anche a Donald Trump, che sta facendo sprofondare il suo paese in una condizione di ...

Seul. Donald Trump invita ad isolare Pyongyang : Prosegue il viaggio in Asia del presidente Donald Trump. Il leader degli USA ha parlato nel parlamento della Corea del Sud. Da Seul il tycoon ha sollecitato ciascuna Nazione a mettere Pyongyang all’angolo. “Tutte le Nazioni responsabili devono unire le forze per isolare il…Continua a leggere →

Donald Trump archivia l'era Obama : addio multilateralismo e la Cina è il nuovo nemico. Putin è un leader con cui parlare : È la dottrina-Trump sul mondo e sul ruolo dell'America nel Terzo Millennio. È il documento che sancisce la fine dell'era-Obama e che sistematizza, in una visione strategica, il suo America first. In tutto questo, è legittimo definire "storico" il Rapporto di Donald Trump in cui vengono indicate le linee guida della nuova strategia sulla sicurezza nazionale americana; linee che l'Associated Press ha anticipato. Non ...

Donald Trump ha nominato Jerome H. Powell nuovo presidente della Federal Reserve : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Jerome H. Powell nuovo presidente della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. Powell, che faceva parte del consiglio di amministrazione della Federal Reserve dal 2012 e che tra il 1992 e il The post Donald Trump ha nominato Jerome H. Powell nuovo presidente della Federal Reserve appeared first on Il Post.

Donald Trump 'schifa' il sushi e anche in Giappone preferisce gli hamburger americani : Insomma, neanche il suo nuovo ruolo di capo di Stato e i conseguenti viaggi in giro per il mondo gli faranno passare il pregiudizio contro la cucina etnica.

La verità su John Fitzgerald Kennedy si conoscerà grazie a Donald Trump : Sono 3.100 le carte segrete sulla morte di John Fitzgerald Kennedy assassinato nel 1963. Donald Trump ne autorizzerà la divulgazione. Lo ha comunicato il presidente su twitter in vista della scadenza del 26 ottobre, che lo obbliga a decidere sul mantenimento o…Continua a leggere →

L'America di Donald Trump è 'sola' : gli USA si sono rivelati 'deboli' in Asia : Tre giorni dopo essere entrato in carica come presidente degli Stati Uniti, nel gennaio 2017, Trump ha firmato un provvedimento che prevedeva l'uscita di Washington dal Partenariato transpacifico TPP, un accordo commerciale tra dodici paesi Asiatici e americani desiderato fortemente dai suoi predecessori. Trump aveva lasciato intendere alla Casa Bianca che la sottoscrizione di questo documento avrebbe comportato l'inizio dell'opposizione alla ...

"Io - cacciatore di cliché vorrei fotografare Donald Trump. Che stupido chi ha votato la Brexit" : "I miei concittadini? Che sciocchi a votare la Brexit. Fin dai tempi della Thatcher per il mio Paese ho sempre provato una sorta di amore-odio, ho iniziato a fotografare per capire perché. Una relazione strana, quella con i miei compatrioti, ancor più difficile dopo il referendum del 16 giugno. Fa eccezione la Scozia, luoghi meravigliosi, gente interessante, e infatti sarebbero rimasti in Europa, se non fosse stato per il voto ...

«Donald Trump non esiste» - su Twitter - per 11 minuti : La rete se lo immagina come Arnold Schwarzenegger che dice: «Ti ho terminato». Solo che l’impiegato di Twitter non ha avuto bisogno di armi. Gli è bastato un dito per far tacere, socialmente parlando, il presidente degli Stati Uniti: per 11 minuti l’account di Donald Trump è stato cancellato. Era all’ultimo giorno di lavoro nel social network, l’anonimo, per ora, dipendente di Twitter è diventato eroe della rete. Almeno della parte politicamente ...

Uomo dell’anno : Donald Trump rifiuta la copertina : Donald Trump scrive su Twitter che Time Magazine gli ha proposto di nominarlo “probabilmente” persona dell’anno, previa intervista e servizio fotografico, proposta che il presidente USA afferma di aver declinato. “Mi ha chiamato Time Magazine per dirmi che sarei stato…Continua a leggere →

Stati Uniti - il Congresso approva la riforma fiscale di Donald Trump : Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il testo modificato dal Senato sul taglio delle tasse. I voti a favore sono Stati 224, mentre i contrari 201. Il Senato aveva approvato con 51 sì e 48 no. Si tratta della maggiore riforma fiscale americana dal 1986. Il provvedimento passa ora alla Casa Bianca, dove Donald Trump intende firmarlo prima di Natale, mantenendo così una delle sue promesse elettorali. “Stiamo consegnando uno storico ...