Domenica In – Decima puntata del 24 dicembre 2017

Coppa Davis 2017 - ultima giornata ( Domenica 26 novembre) : Francia-Belgio 2-1 - Tsonga può regalare la decima “Insalatiera” ai transalpini : E’ il giorno del giudizio per la finale di Coppa Davis 2017 a Lille: la Francia in vantaggio 2-1 contro il Belgio ha l’occasione di chiudere i conti, conquistando l’ultimo punto utile nei due incontri della terza e decisiva giornata sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy. Sarà il match tra i n.1 delle rispettive compagini a decidere il destino di questo confronto. Spetterà a Jo Wilfried Tsonga (n.15 ATP) e David Goffin ...

Domenica Live – Decima puntata del 19 novembre 2017 – Manuela Villa - Serena Grandi - Corinne Clery - Rosa Perrotta tra gli ospiti. : Nuova puntata, la nona, con Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un […] L'articolo Domenica Live – ...