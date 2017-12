Dagli Usa alla Campania il panettone fa boom E Milano sta a guardare

Abu Mazen : no a piani di pace Dagli Usa : 16.57 Il presidente palestinese Abu Mazen ha dichiarato che non accetterà "alcun piano" di pace da parte degli Usa nel conflitto israelo-palestinese, visto che si sono "screditati" riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele. "Non accetteremo alcun piano da parte degli Stati Uniti", ha detto Abu Mazen al termine di un colloquio col presidente francese Macron a Parigi. All'Onu gli Usa "si sono emarginati da soli", ha detto il presidente ...

Gerusalemme - i palestinesi : Non accetteremo nessun piano della pace proposto Dagli Usa : Lo scontro ormai è sempre più duro, specie dopo che l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risluzione che ha bocciato la decisione di Washington di spostare la propria ambasciata da Tel Avivv a Gerusalemme. Durissimo il commento dell'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Nikki Haley, che ha definito "irresponsabile" il voto dell'Assemblea. In un tweet ha poi espresso apprezzamento per i paesi ...

Dall’11 gennaio Oreo su Samsung Galaxy Note 8 - aggiornamento in partenza Dagli USA? : C'è un certo fermento intorno all'aggiornamento Oreo destinato al Samsung Galaxy Note 8, di cui sappiamo essere stato diffuso anche un primo firmware non ufficiale (N950USQU2CQL1), installato a bordo della variante americana (diversa dal modello internazionale di nostra competenza) da un temerario membro di XDA Developers, mweinbach. Come riportato su Reddit, lo stesso utente in queste ore ha divulgato in rete informazioni relative ad una ...

Ginnasta Usa meDaglia d'oro pagata per tacere sulle molestie : Un nuovo capitolo va ad aggiungersi al caso di molestie sessuali che è piombato sulla federazione statunitense di ginnastica artistica, il cui ex medico Larrry Nassar è accusato di molestie sessuali su più di 125 donne - minorenni incluse - di cui si è occupato nel corso degli anni, con sulle spalle già una condanna a 60 anni di carcere per possesso di immagini di abusi sessuali su bambini.A quanto già si sapeva si aggiunge ora una nuova ...

Facebook : Ecco la novità che ci fa prendere una pausa Dagli amici : Facebook, il terzo sito più visitato al mondo dopo Google e Youtube, non smette mai di stupirci. Il sito fondato da Mark Zuckerberg il 4 Febbraio del 2004, allora frequentante il secondo anno all'Università di Harvard, ha ormai raggiunto un successo inimmaginabile, cambiando molti aspetti legati alla socializzazione e alle relazioni tra persone. La piattaforma nacque per servire i soli studenti dell'Università di Harvard ma durante le prime ore ...

Hacker nordcoreani dietro l'attacco WannaCry : la conferma Dagli USA : ... individuando negli Hacker di Lazarus gli autori dell'attacco che ha messo KO aziende e organizzazioni governative in tutto il mondo. Anche altri Stati e altre organizzazioni private, sottolinea il ...

Disal esclusa Dagli Stati generali su Alternanza scuola lavoro : La Disal è stata l’assente illustre di un convegno sull’Alternanza scuola lavoro. L’associazione in oggetto (Dirigenti Scuole Autonome e Libere) ha inteso esprimere il suo rammarico per l’esclusione dall’evento tenutosi sabato scorso a Roma con una nota stampa del suo Presidente nazionale Ezio Delfino. Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa della Disal firmato dal presidente. […] L'articolo Disal esclusa ...

Ufologi italiani : "Dagli Usa rivelazioni 'a rate'" : La notizia diffusa dal New York Times riguardante il programma per studiare gli avvistamenti Ufo da parte del Pentagono "è un altro tassello di quel percorso di progressivo avvicinamento alla verità ...

A Riccardo Luna il premio Amerigo per le news AGI Dagli Usa : 'Un modello di business innovativo e che rientra fra le massime fonti di informazione per le news provenienti dagli Stati Uniti'. Con queste motivazioni il direttore dell'AGI, Riccardo Luna, ha ...

A Riccardo Luna il premio Amerigo per le news AGI Dagli Usa : "Un modello di business innovativo e che rientra fra le massime fonti di informazione per le news provenienti dagli Stati Uniti". Con queste motivazioni il direttore dell'AGI, Riccardo Luna, ha ricevuto il premio giornalistico Amerigo 2017 per la sezione agenzie di stampa. Luna, si legge ancora nelle motivazioni "non manca di originalità: nel 2009 ha candidato Internet al premio Nobel per la Pace". Luna ha voluto ...

Auto volanti - Dagli Usa arriva la Samson Switchblade : Negli ultimi mesi sempre più aziende hanno presentato i propri progetti di Auto volanti. C'è chi, come la Volocopter, intende lanciare sul mercato dei taxi volanti a guida Autonoma, mentre altri, come l'americana Samson, puntano a creare soluzioni di mobilità personali.Piccolo aereo. Rispetto ad altri progetti di velivoli a decollo verticale, la Samson ha sviluppato un progetto di aereo convertibile in Automobile. La Switchblade è infatti un ...

Antibiotico-resistenza : Dagli Usa un sito con dati aggiornati : Un sito web con informazioni dirette e tempestive che spiega quali infezioni da batteri e funghi rispondono a determinati antibiotici: e’ l’ultimo strumento offerto dalla Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia Usa che regola i farmaci, per aiutare i medici a prescrivere questi medicinali in modo piu’ informato ed evitare il diffondersi di batteri resistenti. “Quando si hanno in cura pazienti critici, serve ...