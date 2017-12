Corridoio umanitario | primi arrivi di migranti in ItaliaLaPresse

Profughi - Minniti : nel 2018 un Corridoio umanitario per 10mila migranti : Prima "abbiamo contenuto i flussi" di migranti e poi, in "soli sei mesi, abbiamo messo in piedi il primo corridoio umanitario della storia, dalla Libia a un Paese europeo". Il ministro dell'Interno ...

PROFUGHI : PRIMO Corridoio umanitario l'opinione di Angiolo Alerci : ... dal 9 ottobre 2013 quando con una mia nota " LA TRAGEDIA DI LAMPEDUDSA" , pubblicata su diversi giornali on line ed inserita alla pagina 98 del mio PRIMO volume di Cronaca e riflessioni sulla ...

Italia-Libia : 162 arrivi con il Corridoio umanitario : L'accordo tra governo e Conferenza episcopale italiana permetterà la distribuzione dei migranti in sedici diocesi della Caritas presenti nel nostro paese -

Migranti - Corridoio umanitario dalla Libia : sbarcati i primi 160. Saranno ospitati da strutture Cei. Minniti : “Giorno storico” : Sono sbarcati dalla pancia del C130 infreddoliti e avvolti nei loro vestiti colorati; donne e bambini che fino a 12 ore fa erano in uno dei Centri di detenzione per immigrati irregolari di Tripoli. Sono i primi 162 Migranti arrivati in Italia grazie al primo corridoio umanitario “legale”, frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto l’Italia, il governo libico, l’Onu e la Cei. I Migranti sono stati individuati nei mesi scorsi dal ...

Aperto il primo Corridoio umanitario legale : Non sono approdati sulle coste siciliane con un gommone, pagando migliaia di dollari e rischiando di morire annegati. Sono arrivati all'aeroporto militare di Pratica di Mare, frazione di Pomezia, in territorio romano, con un aereo C130 dell'Aeronautica. Si tratta dei primi 111 #migranti giunti in Italia nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre, una data storica, attraverso il primo corridoio umanitario legale, grazie all'accordo tra Italia, #libia, ...

