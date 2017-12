Corea Nord | Pyongyang | nuove sanzioni Onu ' atto guerra'

Corea del Nord pronta all'attacco : allestito un esercito per la cyberguerra : La Corea del Nord è pronta per una ' cyberguerra '. Kim Jong-Un avrebbe a disposizione più di 6.000 hacker in grado di carpire milioni di dati e di dollari all'occidente: questa l'odierna notizia riportata dal New York Times, che a sua volta ha citato fonti interne all'Intelligence americana ed inglese. Secondo gli esperti, un ipotetico cyber-attacco da parte della Corea del Nord sarebbe una strategia quasi perfetta: la penisola è completamente ...

Un altro soldato nordCoreano ha disertato raggiungendo la Corea del Sud : Quando in Corea del Sud erano le 8 di mattina di giovedì, un soldato nordCoreano ha attraversato la zona demilitarizzata (DMZ), il confine con la Corea del Nord, nonché il più armato al mondo. I soldati sudCoreani hanno sparato venti