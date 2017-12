Corea Nord attacca l' Onu | ' Nuove sanzioni sono atto di guerra'

Corea del Nord : 16 obiettivi nel mirino - da Casa Bianca a Tokyo : Se la Corea del Nord decidesse di lanciare un attacco nucleare preventivo, avrebbe almeno 16 obiettivi da colpire. Lo stima uno studio condotto da un pool di esperti dell'European Council on Foreign ...

'I missili della Corea del Nord possono raggiungere l'Europa' Video : 'I missili della Corea del Nord possono raggiungere l'Europa' Video A lanciare l'allarme è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg Clicca e guarda il Video ...

Corea del Nord - Francia condanna lancio missile : rafforzare sanzioni : "Oggi più che mai è tempo di rafforzare la pressione e le sanzioni sulla Corea del Nord". Lo afferma in una nota diffusa il ministro degli Esteri della Francia, Jean-Yves Le Drian, condannando "...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Onu-Corea del Nord : “qui il più grande rischio al mondo” (ultime notizie) : TERZA GUERRA MONDIALE, Palestina contro Usa: “Non sono più i benvenuti”. L'ex presidente Obama paragona Trump a Hitler. Le ultime notizie e gli aggiornamenti.(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 09:55:00 GMT)

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord - un militare di Kim ha disertato lungo il confine : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 13 novembre 2017: Trump difende Putin sul Russiagate, un patto di non belligeranza su Corea del Nord?.

Cosa significa per la Corea del Nord la missione di Trump in Cina : Al summit, oltre a Trump, sarà presente anche Xi, che delineerà le linee guida della politica regionale della Cina. A Manila, invece, il presidente Usa parteciperà al summit Asean e all'Est Asia ...

Corea del Nord : il video che mostra Pyongyang dall'alto - Foto : Dal video si possono vedere le fontane che spruzzano l'acqua del fiume Taedong; il colossale Rungrado May Day Stadium , il più grande stadio del mondo in termini di capienza (da 150 mila spettatori); la colorata area sviluppata di recente (Mirae Scientists Street) per ospitare l'Università della tecnologia Kim Chaek; il centro scientifico e ...

Corea del Nord lancia nuovo missile balistico. Può colpire tutti gli Usa - : La dichiarazione prosegue con l'affermazione che l'armamento della Corea del Nord costituisce una difesa contro 'la politica di ricatti nucleari degli imperialisti USA' e che 'non rappresenta ...

Corea del Nord - stop alle importazioni di petrolio : così fanno morire il regime di Kim Jong-Un : Il voto è arrivato all'unanimità, compresa quindi l'Italia, dopo i test missilistici dello scorso 29 novembre, andando ora a colpire un nodo vitale dell'economia norCoreana, cioè le forniture ...

Terza guerra mondiale/ Corea del Nord : gli hacker di Pyongyang attaccano il mondo intero : Terza guerra mondiale, ultime notizie di oggi 18 ottobre 2017: Corea del Nord, la crisi e le minacce, 'pronti a guerra nucleare in qualsiasi momento'.

Corea del Nord - Seul : “Pyongyang vuole armare missili con testate all’antrace” : La Corea del Nord sta valutando come poter armare i propri missili balistici con il batterio responsabile dell’antrace, un’infezione molto pericolosa che di solito colpisce la pelle e l’apparato gastro-intestinale o quello polmonare. Secondo fonti dell’intelligence sudCoreana riprese dal quotidiano giapponese Asahi, Pyongyang si starebbe accertando delle capacità di sopravvivenza del batterio alle temperature estreme causate dalla ...

La Corea del Nord sta già attaccando mezzo mondo - e da anni : Non con le armi tradizionali ma con gli attacchi informatici, racconta il New York Times, facendo danni da centinaia di milioni di dollari The post La Corea del Nord sta già attaccando mezzo mondo, e da anni appeared first on Il Post.

Corea del Nord - l'uomo che può evitare la catastrofe nucleare : la mossa disperata della Cina : Un inviato speciale in Corea del Nord . l'uomo a cui il mondo si affida per evitare un conflitto nucleare. Si tratta si Song Tao , inviato dal presidente cinese Xi Jinping a Pyongyang, nel pieno delle tensioni nella regione per il piano nucleare del ...

Corea del Nord - Rampini : 'Trump si è deciso a chiedere aiuto all'amico Putin' : 'Putin ha le mani in pasta dentro il pericolosissimo dossier nucleare NordCoreano e Trump si è deciso a chiedere aiuto al presidente russo'....