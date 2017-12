Corea del Nord | “Le sanzioni dell’Onu sono un atto di guerra alla sovranità della nostra

Corea del Nord : gli Stati Uniti temono che Pyongyang possa sviluppare armi batteriologiche : La Corea del Nord potrebbe realizzare armi batteriologiche: l’allarme, riporta il Washington Post, è stato lanciato dall’intelligence statunitense e dai Paesi asiatici, secondo cui Pyongyang potrebbe arrivare velocemente a una produzione industriale di agenti patogeni, di fronte a una decisione strategica di Kim Jong-un. Al momento, sottolineano comunque le fonti del Post, le agenzie di intelligence non hanno rivelato prove in questo ...

Corea del Nord - Tillerson abbassa i toni : 'Avanti con la diplomazia' : La scena è quella del programma televisivo 'The State of the Union' di Cnn e il titolare degli Esteri, nel tentativo di rasserenare gli animi della politica e dei telespettatori, finisce ...

Corea del Nord - attacco hacker criptovalute : rubati milioni in Bitcoin : Il giovanissimo dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, è diventato celebre per la sua passione nel lancio dei missili e per minacciare il mondo intero con l'utilizzo potenti armamenti nucleari in suo possesso. Oggi però la Bbc ha reso noto che il suo attacco è anche informatico: il regime Coreano infatti avrebbe hackerato Bitcoin, la famosissima criptovaluta, a danno di migliaia di persone e per un valore pari a diversi milioni di ...

Crolla tunnel in sito nucleare della Corea del Nord : almeno 200 morti - : L'incidente sarebbe successo a inizio ottobre. Il sito avrebbe riportato danni dopo il sesto test nucleare, l'esplosione di una bomba all'idrogeno da 100 chilotoni. Si temono fughe radioattive

Le leggende metropolitane sulla Corea del Nord : Davvero Kim Jong-un ha dato suo zio in pasto ai cani? E davvero in Corea del Nord credono che il caro leader fosse il miglio golfista del mondo?

Trump la dichiara la Nord Corea Stato sponsor del terrorismo : presto nuove sanzioni : Donald Trump prosegue il suo braccio di ferro a distanza con Kim Jong un annunciando che la sua intenzione di dichiarare la Corea del Nord uno Stato sponsor del terrorismo. La misura comporta l'...

BTS - la boy band sudCoreana alla conquista del mondo : Se uno non frequenta assiduamente i social network rischia di esserseli persi, ma i BTS stanno diventando un'autentica potenza nel mondo della musica pop che fa impazzire i giovani. Arrivano dalla Corea del Sud, sono carinissimi, alla moda e ai recenti American Music Awards hanno rubato la scena a gente del calibro di Pink e ...

Corea del Nord - morto Kim Jong : il suicidio che fa godere Pyongyang : Forse - ha aggiunto - avrei dovuto essere conosciuto in tutto il mondo. Ho capito che è questo che mi ha reso la vita difficile'.

Corea - la promessa di Kim : 'Diventeremo la potenza nucleare più forte del pianeta' : ... il dittatore ha dichiarato che la Corea 'procederà vittoriosamente e che è destinata a diventare la potenza nucleare e militare più forte al mondo'. Lo scorso 28 novembre, Pyongyang ha lanciato un ...

Corea del Nord : Wonsan - il paradiso turistico dove Kim testa i missili - Foto : Come può, lo stesso luogo, essere il fulcro dello sviluppo economico della Corea del Nord e la base di lanci missilistici? "Può sembrare folle", ha detto a Reuters Lim Eul-chul, esperto d'economia ...

Corea del Nord : “Pyongyang vuole colloqui diretti con gli Usa” : Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha riferito al segretario di Stato americano, Rex Tillerson, nel corso del loro incontro a Vienna, che la leadership della Corea del Nord vuole colloqui diretti con gli Stati Uniti per cercare garanzie relative alla sua sicurezza da parte di Washington. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria. La posizione di Russia e Stati Uniti sulla situazione nella Penisola Coreana resta invariata: ...

Corea del Nord - telefonata Trump-Putin : "Situazione molto pericolosa" - : Il presidente degli Stati Uniti, spiega la Casa Bianca, ha anche ringraziato l'omologo russo che, nella sua conferenza di fine anno, ha avuto parole d'apprezzamento verso l'economia Usa

Corea del Nord - tutte le verità presunte sull'arsenale nucleare di Kim Jong-un Video : 4 I primi a crederci erano stati i 'fans' di Donald Trump. I simpatizzanti del presidente americano al di fuori dagli States non sono pochi ed è facile individuarne la matrice politica. Non è un mistero che la destra populista lo sostenga ed anche determinati organi di stampa politicizzati e tendenti a destra avevano enfatizzato, meno di una settimana fa, i presunti successi del numero uno di Washington in estremo oriente. ...

Corea del Nord - a Kim Jong-un non conviene attaccare gli Usa : Tutto il mainstream “informativo”, dopo aver cantato le gesta dei famigerati jihadisti dell’Isis (celando ovviamente i loro legami con il Pentagono), ora in perfetta sintonia ha individuato in Kim Jong-un il nuovo nemico in grado di mettere in pericolo i paladini della democrazia e della libertà made in Usa. Non è così, Kim Jong-un non ha nessuna convenienza e intenzione di colpire la Corea del Sud e tantomeno gli Stati Uniti. Paradossalmente, ...