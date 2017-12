Corea del Nord | Le nuove sanzioni Onu sono un atto di guerra

Corea del Nord - strage nella centrale nucleare : 200 morti : "Disastro nucleare". Allarme rosso in Corea del Nord dove sarebbero almeno 200 i morti in seguito ad un incidente nella centrale di Punggye-ri, sito nucleare che ha ospitato i test...

Trump vede rosa sulla Corea del Nord : "Abbiamo fatto un sacco di progressi" : Donald Trump vede "buoni progressi" sulla Corea del Nord, invitata "a tornare al tavolo" negoziale e a "fare un accordo": a Seul, in conferenza stampa con l'omologo Moon Jae-in, il presidente ha spiegato di non avere alcun desiderio di "usare la forza", ma gli Usa "sono pronti a usare tutta la gamma del potenziale militare, se necessario".Trump, che ieri aveva definito quella di Pyongyang una "minaccia al mondo civile", oggi ha ribadito che la ...

Corea del Nord - Casa Bianca precisa : 'Posizione Trump non è cambiata' | : La dichiarazione della portavoce arriva dopo che il segretario di Stato, Rex Tillerson, aveva aperto a Pyongyang dicendo che Washington era "pronta a parlare" con i NordCoreani senza precondizioni, ma ...

Corea del Nord : Pyongyang e Teheran sono paesi "fratelli in armi" - : Il portavoce NordCoreano ha avvicinato il capo del Parlamento Ali larijani appena uscito dalla sala del consiglio e lo ha ringraziato per il discorso all'assemblea. "Il vostro discorso nel corso di ...

Corea del Nord - barca con 10 cadaveri arriva in Giappone : forse non fuggivano - ma erano militari : Otto corpi di persone ridotti a scheletri sono arrivati sulle coste del Giappone. Nell’inverno 2015-2016, sulle stesse coste sono stati trovati 14 relitti di imbarcazioni NordCoreane

Corea del Nord - Tillerson abbassa i toni : 'Avanti con la diplomazia' : La scena è quella del programma televisivo 'The State of the Union' di Cnn e il titolare degli Esteri, nel tentativo di rasserenare gli animi della politica e dei telespettatori, finisce ...

Corea del Nord - a Kim Jong-un non conviene attaccare gli Usa : Tutto il mainstream “informativo”, dopo aver cantato le gesta dei famigerati jihadisti dell’Isis (celando ovviamente i loro legami con il Pentagono), ora in perfetta sintonia ha individuato in Kim Jong-un il nuovo nemico in grado di mettere in pericolo i paladini della democrazia e della libertà made in Usa. Non è così, Kim Jong-un non ha nessuna convenienza e intenzione di colpire la Corea del Sud e tantomeno gli Stati Uniti. Paradossalmente, ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord : “dialogo sulle garanzie di sicurezza con gli Usa” : TERZA GUERRA MONDIALE: la Corea del Nord spinge ad un dialogo diretto con gli Usa sulle garanzie di sicurezza. L'ombra del conflitto anche sui Giochi Olimpici.(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 08:24:00 GMT)

Corea del Nord - Trump : “Siamo pronti ad affrontarla” : Gli Stati uniti sono “totalmente pronti” a rispondere alle minacce della Corea del Nord. Lo ha detto oggi il presidente Usa Donald Trump in un’intervista diffusa oggi dalla Fox News, nella quale il capo della Casa bianca ha anche sottolineato l'”eccezionale relazione” con il presidente cinese Xi Jinping, ancora una volta non escludendo l’ipotesi di un conflitto armato con Pyongyang. “Siamo così ...

Corea del Nord : il regime “condanna a morte” Trump : “Donald Trump è un vigliacco che merita la condanna a morte“: lo si legge sul giornale del partito di governo della Corea del Nord, in un editoriale fortemente critico nei confronti del presidente degli Stati Uniti “colpevole” di aver insultato il leader Nord Coreano Kim Jong-un definendolo “basso e grasso“ e di “non aver avuto il coraggio di visitare la zona demilitarizzata che divide le due ...

Lancio della Corea del Nord. Il presidente Donald Trump parlerà in diretta tv : La sensazione è che il nuovo Lancio della Corea del Nord sia la goccia che fa traboccare il vaso. Gli Stati Uniti confermano il nuovo Lancio di un missile da parte del regime e il Sud si prepara a rispondere.…Continua a leggere →

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord - due mesi dall'ultimo test : Kim spaventato da Trump? : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 16 novembre 2017 e aggiornamenti. Usa, Trump: “Dobbiamo denuclearizzare la Corea del Nord”. E se fosse lui il vero pericolo?(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 15:26:00 GMT)

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord - Gorbaciov : appello disperato - “si rischia la catastrofe” : TERZA GUERRA MONDIALE: la Corea del Nord spinge ad un dialogo diretto con gli Usa sulle garanzie di sicurezza. L'ombra del conflitto anche sui Giochi Olimpici.(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 16:18:00 GMT)

Corea del Nord - Cathay Pacific : «Il missile di Kim vicino al nostro aereo» : Questa volta non c’è solo l’annuncio della tv Coreana o le conferme dei sistemi di controllo aereo. Questa volta c’è chi ha visto il missile lanciato dalla Corea del Nord il 29 novembre. È l’equipaggio di un volo della Cathay Pacific che viaggiava sopra il Giappone. La notizia è stata pubblicata dalla BBC dopo la conferma della compagnia aerea. Secondo il South China Morning Post l’equipaggio dell’aereo ha visto il missile a una distanza ...