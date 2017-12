Contratto statali ' 17 ad oggi 23 12 | persi aumenti di gennaio e febbraio 2018

Madia : «Trattativa a oltranza con gli statali per chiudere il Contratto entro la legislatura» : Ministra Marianna Madia, il governo ha appena approvato la manovra, ma dalla Cgil sono arrivate parole durissime contro questa finanziaria. Susanna Camusso parla di sciopero generale. Se lo...

Contratto degli statali - rinnovato In arrivo aumenti da 63 a 117€ Bloccato da 8 anni. Cosa cambia : E' stato siglato al termine di una maratona notturna il nuovo Contratto degli statali per il triennio 2016-2018. L'accordo, che pone fine a un blocco durato otto anni, prevede un aumento medio mensile pari a regime a circa 85 euro lordi Segui su affaritaliani.it

Contratti statali/ Oggi nuovo tavolo all’Aran per il rinnovo del Contratto Scuola (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di Oggi 22 novembre 2017: Oggi nuovo tavolo Aran-sindacati per il rinnovo del contratto pubblico nel mondo Scuola. Temi e linee guida(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 01:14:00 GMT)

Pranzi lampo e più soldi : Contratto statali al rush finale : Un bonus extra per chi ha redditi bassi, la pausa pranzo ridotta a 10 minuti, e poi ancora strette sugli assenteisti, premi e indennità. Sono solo alcune delle misure previste nella bozza per il ...

Contratto statali - firmato l'accordo : aumenti da 63 a 117 euro mensili - : Dopo un blocco durato otto anni, Cgil, Cisl, Uil e Confsal hanno firmato l'accordo per il rinnovo per il triennio 2016-2018. La prima tanche di incrementi a marzo. Assegno tra i 21 e i 25 euro anche ...

Contratto statali - mancano i fondi : il governo in cerca di 300 milioni : Il tempo inizia a stringere. E la strada che, almeno nelle intenzioni del governo, dovrebbe portare alla firma del primo rinnovo contrattuale degli statali, quello delle funzioni centrali, entro la...

Siglato il Contratto degli statali : Aumenti da 63 a 117 euro lordi : Un altro tassello nell'enorme quantità di interventi fatti da Renzi e Gentiloni per far ripartire l'economia e ridare potere d'acquisto agli italiani dopo la depressione portata dai governi di destra"...

Statali - ecco il nuovo Contratto : dall'aumento di 85 euro a buoni pasto e luna di miele gay : La trattativa per ridare un contratto agli Statali è alla volata finale, dopo quasi dieci anni di attesa. Una tappa preceduta dalla sentenza della Corte Costituzionale da tre manovre (per un...

Statali - la stretta del nuovo Contratto : sarà punito l'ufficio dove c'è un assenteista : Il nuovo contratto di lavoro per gli Statali prende forma: 95 cartelle, più le tabelle retributive allegate e, soprattutto, tanti cambiamenti. In ballo non c'è solo lo scatto medio di 85 euro mensili ...

Contratto statali scuola 2017 : novità pacchetto Pd per aumenti stipendi e scatti : Il Partito democratico strizza l'occhio alla #scuola, ai docenti ed ai ricercatori in vista del rinnovo dei #Contratti statali, degli aumenti degli stipendi e dell'assegnazione degli scatti agli insegnanti accademici. Il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, infatti, ha annunciato un pacchetto di misure per la scuole e le universita' che dovra' essere approvato nella legge di Bilancio 2018 essendo, al momento, all'esame del Governo ...