Concorsi sanità | 4 bandi per biologi e OSS | scadenza gennaio 2018

Concorsi sanità - quattro bandi per biologo e farmacista : info e scadenza Video : Dopo aver segnalato le ultime selezioni pubbliche per psicologo [Video], in questo articolo vi indicheremo quattro nuovi bandi in campo sanitario, di cui tre per biologo e uno per il ruolo di farmacista. Vediamo dove inviare la propria candidatura. L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, ha indetto due avvisi di selezione pubblica, per la realizzazione di progetti, nell'ambito 'dei ...