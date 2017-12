Concerto di Natale in Vaticano 2017 Cantanti e ospiti | Albano Carrisi | Patti Smith | Suor

Annie Lennox / Incanta con 'Astro del ciel' e 'Angels from the realms of glory'(Concerto di Natale 2017) : Annie Lennox, fondatrice del gruppo Eurythmics, sarà fra i protagonisti del concerto di Natale, che quest'anno tornerà nell'Aula Paolo VII in Vaticano (Canale 5, ore 21.10)(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 21:27:00 GMT)

Concerto DI NATALE IN VATICANO 2017/ Cantanti e ospiti : Alex Britti e Gigi D'Alessio per una serata speciale : CONCERTO di NATALE in VATICANO: Gerry Scotti conduce la grande serata di musica e solidarietà. Gigi D'Alessio, Alex Britti, Annie Lennox, Patti Smith tra gli artisti sul palco.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 17:12:00 GMT)

Concerto di Natale 2017 : 24 dicembre - Gerry Scotti conduce dall'Aula Paolo VI in Vaticano. Gli ospiti : ... l'evento è promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo , l'organismo della Congregazione Salesiana che si occupa di reperire risorse per i progetti dei missionari salesiani nel mondo. Il Concerto ...

Gerry Scotti conduce il "Concerto di Natale" : ... un'istituzione cara a Papa Francesco che l'ha creata per promuovere nelle scuole pubbliche e private di tutto il mondo la cultura dell'incontro per la pace attraverso l'educazione. Il progetto ...

Tutti gli ospiti del Concerto di Natale - il 24 dicembre su Canale5 con Suor Cristina - Al Bano - Gigi D’Alessio e molti altri : Tanti, anche quest'anno, sono gli ospiti del Concerto di Natale, in onda su Canale 5 domenica 24 dicembre alle ore 21.10. L'appuntamento con la nuova edizione del Concerto di Natale è per questa sera! Nel 2017, per festeggiare la sua edizione numero 25, il Concerto di Natale è tornato in Vaticano, trasmesso dall'Aula Paolo VI. L'evento musicale natalizio non sarà trasmesso in diretta: è già stato registrato lo scorso 16 dicembre e verrà ...

Alex Britti / La compagna Nicole e il figlio Edoardo (Concerto di Natale) : Alex Britti sarà fra i big italiani che questa sera parteciperanno al consueto appuntamento con il concerto di Natale in Vaticano. Appuntamento alle 21.25 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:09:00 GMT)

GIGI D’ALESSIO / Fine della crisi con AnnaTatangelo? (Concerto di Natale) : In occasione del 25° anniversario del Concerto di Natale il cantante GIGI D’ALESSIO sarà protagonista insieme a tantissimi altri ospiti italiani e internazionali.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:00:00 GMT)

Fabio Armiliato/ Chi è il tenore pronto a stupire (Concerto di Natale 2017) : Fabio Armiliato, il tenore che ha calcato i palchi dei più importanti teatri italiani e internazionali, sarà protagonista del Concerto di Natale 2017 in Vaticano.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:32:00 GMT)

Suor Cristina/ Nell'Aula Paolo VII canterà "All I want for Christmas is you" (Concerto di Natale 2017) : Con "All I want for Christmas is you", Suor Cristina sarà fra i cantanti italiani che questa sera parteciperanno al consueto appuntamento con il Concerto di Natale (Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:29:00 GMT)

Noa/ La cantante israeliana ricorderà che "La vita è bella" con "Beautiful That Way" (Concerto di Natale 2017) : Noa, protagonista del Concerto di Natale in Vaticano, si esibirà nell'Aula Paolo VI con tre fra i suoi brani più amati dal pubblico. L'appuntamento è alle 21.10 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:18:00 GMT)

Il Concerto di Natale dal Vaticano : con Gerry Scotti grandi superospiti musicali : Come avviene ormai da undici anni, l'evento sarà promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo ed è rivolto alla liberazione dei bambini che in Congo lavorano in condizioni di semischiavitù per l'...

Hevia/ Il Musicista che ha inventato la prima cornamusa elettrice (Concerto di Natale 2017) : Hevia è uno degli artisti protagonisti del Concerto di Natale 2017: l'inventore della cornamusa elettrice propone il suo brano più famoso e un duetto con Enrico Ruggeri.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:49:00 GMT)

Syria/ Salirà sul palco in Vaticano per cantare "Tu scendi i dalle stelle" (Concerto di Natale 2017) : Nell'Aula Paolo VI in Vaticano, Syria questa sera si esibirà sulle note di Tu scendi dalle stelle", celebre brano delle feste amatissimo da grandi e piccini (Concerto di Natale)(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:34:00 GMT)

