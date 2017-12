Comunicato stampa in difesa dei diplomati magistrali

Comunicato stampa INDIRE - precari da 20 anni chiedono chiarimenti sulla stabilizzazione : L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è il più vecchio ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione italiano, con sede a Firenze ed articolato in tre nuclei territoriali (Napoli, Roma e Torino). Nel 1925 a Firenze si apriva, sotto la presidenza di Giovanni Calò, una Mostra didattica nazionale sui prodotti delle scuole nuove, […] L'articolo Comunicato stampa INDIRE, precari da 20 anni ...

Bonucci via dal Milan? Il club rossonero replica nuovamente alla stampa : duro e pungente Comunicato : Da qualche giorno si continua a parlare di un possibile addio di Leonardo Bonucci dal Milan a gennaio o in estate, viste le dfficoltà incontrate e le offerte che certo non gli mancano soprattutto dalla Premier. I giornali di oggi puntano l’accento su questo tema ma, nello spazio ‘Edicola rossonera’, il Milan ha voluto mettere a tacere questi rumors con un pungente e duro comunicato: “Ma che bella la riscoperta di Bonucci! ...

Corruzione da contrastare : Comunicato stampa : La Corruzione va combattuta a tutti i livelli. Per rendere il messaggio forte e chiaro è stata indetta una giornata internazionale di lotta alla Corruzione. Al riguardo riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani comunicato stampa Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende […] L'articolo Corruzione da contrastare: comunicato ...

Mobilità dei docenti per il 2018 : Comunicato stampa dei neo immessi in ruolo : La prossima Mobilità del 2018 tiene banco. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa diffuso dai docenti che avevano partecipato al piano straordinario di assunzioni della L.107. In esso denunciano l’assenza della maggior parte dei protagonisti della trattativa nella cornice di un un incontro tenutosi tra docenti e sindacati di due giorni fa. comunicato stampa Il […] L'articolo Mobilità dei docenti per il 2018: comunicato stampa ...

Comunicato stampa STUDIO LEGALE SANTONICOLA : Un Comunicato stampa dello STUDIO LEGALE SANTONICOLA è giunto alla nostra redazione. Riguarda la possibilità di entrare in ruolo mediante un ricorso per i docenti con servizio sul sostegno privi di specializzazione e/o abilitazione. Di seguito il contenuto del Comunicato in questione. Comunicato stampa RICORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA PER ACCEDERE AL RUOLO CON IL CONCORSO […] L'articolo Comunicato stampa STUDIO LEGALE SANTONICOLA proviene da ...

Comunicato stampa Unicobas Enna – Strumento : in alto mare la valutazione dei titoli artistici in provincia di Enna : Strumento Ancora in alto mare la valutazione titoli artistici dei docenti inclusi nelle graduatorie d'istituto di Strumento musicale della provincia di Enna. È una vergogna! Sono ormai passati tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico […] L'articolo Comunicato stampa Unicobas Enna –

Ricorso per diplomati Isef : Comunicato stampa Studio Legale Santonicola : Ricorso per accedere al ruolo con il concorso a cattedra semplificato 2018, rivolto ai diplomati Isef . In merito ci scrive lo Studio Legale Santonicola avvisando che è possibile aderire al Ricorso che verrà promosso in sede amministrativa entro la data del 11 dicembre 2017. Possono partecipare coloro che hanno conseguito il diploma Isef con […] L'articolo Ricorso per diplomati Isef : comunicato stampa Studio Legale Santonicola proviene da ...

Comunicato stampa Prot. Civile : ancora pioggia sulle regioni centro meridionali : Comunicato Stampa della Protezione Civile Nazionale del 15/11/2017 Maltempo: ancora pioggia sulle regioni centro meridionali L’ampio vortice di bassa pressione, centrato sul Tirreno meridionale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni centro-meridionali italiane, con piogge, anche a carattere temporalesco, soprattutto su quelle del medio versante adriatico. Da domani la perturbazione si sposterà sul Mar […]

Comunicato stampa P.C. : persistono temporali e venti forti al Centro-Sud : Pubblichiamo qui di seguito il Comunicato Stampa pubblicato dalla Protezione Civile Nazionale La perturbazione in transito sul Mediterraneo, centrata tra le due isole maggiori italiane, continua a interessare gran parte delle regioni centro-meridionali della penisola, determinando precipitazioni diffuse e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili e di quanto previsto dall’avviso meteo emesso ieri dal […]

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 : ...o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il ...

Comunicato stampa : Attività comunicative Ottobre 2017 " Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia " rif. Prof. Paolo ... : Sul tema del mare, l'acqua, la natura e la scienza: - con il finanziamento di Studi scientifici sui delfini, condotti dal gruppo di ricerca Delphis m.d.c di Ischia (oggi Oceanomare-Delphis Onlus) ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / Crisi superata? Riavvicinamento in atto : "Presto il Comunicato stampa" : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, la Crisi tra i due cantanti è finita? Il settimanale Chi conferma l'avvicinamento tra i due ex e smentisce il flirt con Giovanni Caccamo(Pubblicato il Tue, 24 Oct 2017 17:52:00 GMT)