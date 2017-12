Premier League - Boxing Day 2017 : si gioca a Santo Stefano! Il calendario e tutti gli orari delle partite. Come vederle in tv e Diretta Streaming : La Premier League non si ferma neanche a Natale ed ecco il tradizionale appuntamento del Boxing Day 2017, valevole per la 20esima giornata del campionato britannico. Nel giorno di Santo Stefano sarà il Tottenham a dare il via alla danze affrontando a Wembley il Southampton nel “Lunch match” in una sfida che si preannuncia affascinante equilibrata tra due compagini che sanno interpretare il calcio offensivo. Poi alle 16.00 vedremo ...

Serie A oggi (sabato 23 dicembre) : tutte le partite e gli orari. Il calendario e Come vederle in tv e Diretta Streaming : oggi sabato 23 dicembre si completa la 18^ giornata della Serie A, l’ultima prima della piccola pausa natalizia visto che il prossimo weekend si tornerà immediatamente in campo senza la consueta sosta invernali a cui siamo stati abituati negli ultimi venti anni. Si preannuncia un turno davvero appassionante e avvincente che culminerà con il posticipo serale tra Juventus e Roma: big match imperdibile che vale un piccolo pezzetto di ...

Calendario Serie A - tutte le date e gli orari delle partite del fine settimana 16-17 dicembre. Come vederle in tv e Diretta Streaming : In Streaming, invece, gli abbonati alle rispettive piattaforme potranno guardare gli incontri su Sky Go e Premium Play , mentre Serie A TIM TV trasmetterà tre incontri in pay-per-view. Il programma ...

Calendario Serie A - tutte le date e gli orari delle partite del fine settimana 16-17 dicembre. Come vederle in tv e Diretta Streaming : Nel weekend del 15 e 16 dicembre va in scena la 17a giornata della Serie A 2017-2018. Continua la lotta in vetta alla classifica, con l’Inter capolista che riceve la visita dell’Udinese nella partita che apre il turno. Trasferta insidiosa per il Napoli, impegnato a Torino contro i granata, mentre la Juventus sarà di scena a Bologna. La giornata prevede altri interessanti incontri: il Milan di Gattuso cerca una scossa sul campo ...

Coppa Italia - il programma delle partite di mercoledì 13 dicembre : gli orari e Come vederle in tv e Diretta Streaming : Oggi mercoledì 13 dicembre si torna in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. In programma due partite: si incomincia nel pomeriggio con Fiorentina-Sampdoria mentre in serata la sfida tra Milan e Verona, nuovamente a San Siro dove ieri si è giocata Inter-Pordenone. I rossoneri, galvanizzati dalla prima vittoria della gestione Gattuso ottenuta domenica sera contro il Bologna, inseguono un successo fondamentale che ...

Serie A oggi - il calendario e gli orari delle partite (10 dicembre) : Come vederle in tv e in Diretta Live Streaming : Tutte le partite saranno trasmesse in Diretta tv su Mediaset Premium e Sky, in Diretta Streaming su Premium Player e su Sky Go, in Diretta Live scritta su OASport ci sarà il posticipo sarà Milan-...

Serie A oggi - il calendario e gli orari delle partite (10 dicembre) : Come vederle in tv e in Diretta Live Streaming : oggi domenica 10 dicembre si disputa buona parte della sedicesima giornata della Serie A 2017-2018. Dopo lo spettacolare big match tra Juventus e Inter, oggi sono in programma 6 partite in attesa poi che il turno si completi domani sera con i posticipi che coinvolgono Lazio e Atalanta. Si preannuncia una domenica scoppiettante: il Napoli deve rispondere al risultato dello scontro diretto giocato ieri sera e, dopo la cocente eliminazione dalla ...

Calendario Serie A - tutti gli orari delle partite della sedicesima giornata (9-11 dicembre) : Come vederle in tv e in Diretta Live streaming : Nel weekend del 9-11 dicembre si gioca la sedicesima giornata della Serie A 2017-2018. Siamo arrivati a un momento cruciale del girone d’andata, tutti i riflettori saranno puntati sul big match Juventus-Torino in programma sabato 9 dicembre: lo scontro diretto tra la prima e la terza della classifica potrebbe essere decisivo per la corsa allo scudetto, i nerazzurri cercano l’allungo mentre i bianconeri puntano al colpaccio per ...

In arrivo una pioggia di stelle cadenti : quando - dove e Come vederle : Lo spettacolo è assicurato: uno sciame meteorico particolarmente suggestivo sta per illuminare il cielo del mese di dicembre. Sono le Geminidi, le stelle cadenti che sorvoleranno le nostre teste dall’11 al 19 di dicembre. Il picco...

Gli orari e Come vederle in tv e Diretta Streaming : L'Ibu, Unione Internazionale, propone la Diretta Streaming sul proprio sito ufficiale. OA Sport proporrà la Diretta LIVE di entrambe le gare. IL PROGRAMMA COMPLETO Venerdì 8 dicembre, ore 11.30 " ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2017 : le startlist e i pettorali di partenza delle sprint (8 dicembre). Gli orari e Come vederle in tv ... : OA Sport proporrà la Diretta LIVE di entrambe le gare. IL PROGRAMMA COMPLETO Venerdì 8 dicembre, ore 11.30 " sprint maschile Venerdì 8 dicembre, ore 14.15 " sprint femminile LE startlist sprint ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2017 : le startlist e i pettorali di partenza delle sprint (8 dicembre). Gli orari e Come vederle in tv e Diretta Streaming : Oggi, con le sprint, prenderà il via la seconda tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, ad Hochfilzen. Le prime gare, ovvero quelle che si disputeranno oggi venerdì 8 dicembre, saranno le due sprint. Gli uomini apriranno le danze alle 11.30, mentre la gara femminile seguirà alle 14.15. come di consueto, le gare si potranno seguire sui canali di Eurosport o Eurosport player, servizio di Streaming in abbonamento. L’Ibu, Unione Internazionale, ...

Calendario Serie A - tutte le partite del fine settimana 1-4 dicembre. Gli orari e Come vederle in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Nel weekend del 1-4 dicembre si disputerà la quindicesima giornata della Serie A 2017-2018. Si incomincia venerdì 1° dicembre con il big match tra Napoli e Juventus: allo Stadio San Paolo andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per il campionato. Ad aprire le danze sarà la Roma contro la SPAL nel pomeriggio, sabato sera si giocherà soltanto Torino-Atalanta, l’Inter risponderà domenica pomeriggio contro il Chievo, lunch match tra ...

Calendario Coppa Italia 2017-2018 - tutte le partite della settimana (28-30 novembre) : date - programma - orari e Come vederle in tv e Diretta streaming : La Coppa Italia 2017-2018 di calcio riparte dai sedicesimi di finale che si giocheranno dal 28 al 30 novembre. In programma ben 8 incontri, le otto squadre vincitrici affronteranno le migliori formazioni della Serie A: Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan. Tra i vari match spicca il derby di Verona mentre il Torino se la dovrà vedere con il Carpi. La Sampdoria sarà impegnata con il Pescara, sfida tra Genoa e Crotone, ...