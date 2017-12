Com’è il Natale dalla regina

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 24 dicembre 2017) Se vi state preoccupando del conteggio calorico di queste abbuffate natalizie e del tour de force con i parenti, sappiate che siete in ottima compagnia. La buona forchetta Meghan Markle, che per esigenze di copione ha sinora alternato a pasta e pollo pasti frugali e rigorosamente light, è chiamata a cimentarsi per la prima volta con l’impegnativo Christmas at Sandringham, ilche, neanche a dirlo, si ripete identico negli anni, fedele a quella tradizione creatatrisnonna Vittoria e da suo marito Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha che trasformarono una festa di alcol e depravazione in un momento di condivisione familiare sotto l’albero. Dopo il primo assaggio della settimana scorsa a Buckingham – la festa allargata che sua maestà dà a Londra invitando tutto il clan dei Windsor, oltre cinquanta persone – Meghan è tra i 23 ospiti chiamati a ...