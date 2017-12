Come denunciare un reato ambientale

Diffamazione su Facebook : Come denunciare - prove necessarie - sentenze e risarcimento : Su Facebook è ormai sempre più probabile incorrere in diversi pericoli. Primo fra tanti la Diffamazione. Gli innumerevoli casi di offese ed insulti su internet hanno fatto si che i Giudici italiani riconoscessero la Diffamazione online come un vero e proprio reato, istituendo delle sanzioni penali per i colpevoli ed un risarcimento economico a favore delle vittime. In quest’articolo vedremo nello specifico quali le prove necessarie per sporgere ...