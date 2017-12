Claudia Gerini | Il mio fidanzato ha 17 anni meno di me ma mi ha corteggiato

Claudia Gerini / L'attrice romana canta “Il caffè della Peppina” (Zecchino d’oro) : La famosa attrice italiana CLAUDIA GERINI questa sera protagonista su Rai 1 nel programma Zecchino d’oro condotto da Carlo Conti per cantare “Il caffè della Peppina”.(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 21:56:00 GMT)

"Claudia Gerini mi propose di fare sesso a tre" : la rivelazione di una delle vittime di Weinstein : La vicenda Weinstein ha fatto affiorare numerosi scandali. Dopo che è scoppiato il caso, molte attrici e donne dello spettacolo hanno raccontato di aver subito molestie e ricevuto proposte...

Claudia Gerini - ma che ti sei messa? Pancia e rotolini in vista alla serata su Raiuno : Il nero sfina? Non sempre. Avrebbe dovuto ricordarselo Claudia Gerini che ieri sera a 'Sarà Sanremo' si è presentata sul palco con un look total black che non le rendeva proprio giustizia. Bella era ...

Scandalo Weinstein : Claudia Gerini accusata di aver molestato una modella : Il mondo dello spettacolo ci offre sempre tanti punti di riflessione, così dopo il racconto di Asia Argento su Harvey Weinstein, la modella Zoe Brock ha tirato in mezzo a questo Scandalo l’italianissima Claudia Gerini. Marco Bocci e Laura Chiatti litigano per colpa di Claudia Gerini Secondo la ragazza, l’attrice le avrebbe proposto un rapporto a tre:”(Lombardo) […]

Sarà Sanremo - alla conduzione arrivano Claudia Gerini e Federico Russo : Indietro 7 dicembre 2017 ROMA – Una sfida all’ultimo voto per conquistare 6 degli 8 posti della categoria Nuove Proposte della 68ª edizione del Festival di Sanremo. Sarà Sanremo, la serata televisiva in onda il 15 dicembre su Rai1, da Villa Ormond, a Sanremo, e condotta da Claudia Gerini con Federico Russo, racconterà in diretta […] L'articolo Sarà Sanremo, alla conduzione arrivano Claudia Gerini e Federico Russo sembra essere il primo su ...

Claudia Gerini/ "La parola serenità non fa per me : nel lavoro e nei sentimenti sono una furia!" : Claudia Gerini è reduce da un periodo lavorativo intenso ed è pronta per una nuova avventura, il nuovo film di Silvio Muccino. Ecco le sue parole, tra passato, presente e futuro(Pubblicato il Mon, 16 Oct 2017 09:08:00 GMT)

Nove lune e mezza/ Da oggi al cinema il film con Claudia Gerini : regia di Michela Andreozzi (12 ottobre 2017) : Nove lune e mezza, è uno dei film in uscita nelle sale cinematografiche italiane a partire da oggi, giovedì 12 ottobre. Diretto da Micaela Andreozzi(Pubblicato il Thu, 12 Oct 2017 16:05:00 GMT)

Sarà Sanremo : con Claudia Gerini e Federico Russo alla scoperta dei giovani cantanti del Festival 2018 : Visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Sarà Sanremo: Carlo Conti tra big e nuove proposte La serata ...

Sarà Sanremo - venerdì su Rai1 con Claudia Gerini e Federico Russo : ecco le ultime indiscrezioni sui Big in gara - quali saranno i Giovani? : Claudia Gerini non ci ha pensato due volte ad accettare di condurre, accanto a Federico Russo ("Lui è il poliziotto cattivo, io quello buono"), Sarà Sanremo, il programma in onda venerdì 15 dicembre dalle 21.25 su Rai1, in diretta da Villa Ormond a Sanremo, in cui verranno svelati i 20 Big in gara al prossimo Festival e durante il quale si daranno battaglia 16 giovani per conquistare un posto tra le Nuove Proposte. ...

Claudia Gerini : "Andrea Preti? Sono serena" : Claudia Gerini, al settimanale F, in edicola questa settimana, ha confessato di star vivendo un periodo di grande serenità sentimentale grazie al rapporto con Andrea Preti, più giovane di 16 anni, che, gli amanti del gossip, ricordano per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi: Ex modello. Adesso scrive storie, fa l’attore sia al cinema sia a teatro, e il produttore, ed è molto bravo. È una bella storia la nostra, una storia che mi rende ...

Claudia Gerini/ "Non mi piace chi lascia che la sua realizzazione come donna passi solo per la maternità" : Claudia Gerini, sul set con il nuovo film di Muccino, al cinema con due pellicole e sul web con "Suburra" su Netflix, il suo momento d'oro e le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 12 Oct 2017 15:16:00 GMT)

Claudia Gerini (super sexy) e Serena Rossi non salvano Celebration : la prima puntata è un flop : Claudia Gerini super sexy, mentre imita Madonna. Serena Rossi super scollata, nella sua prima prova di conduttrice accanto a Neri Marcorè. Ma… gli ascolti sono un flop: la prima puntata di ...

Weinstein - modella racconta : 'Claudia Gerini mi propose sesso a tre'. L'attrice : 'Falsità' : 'Ha fatto bene a denunciare gli abusi ma perchè mettermi in mezzo con un episodio falso che peraltro non c'entra nulla con la molestia che avrebbe subito da Harvey Weinstein? Mi dispiace è una cosa ...