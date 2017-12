Cina | volo inaugurale per l’aereo anfibio più grande al mondo

Tennistavolo - Mondiali Junior 2017 : la Cina vince tutti i titoli - Xue Fei ne porta a casa quattro : Monologo cinese, come era lecito attendersi, ai Mondiali Junior di Tennistavolo, conclusi quest’oggi a Riva del Garda: il Paese della Grande Muraglia conquista tutti i sette titoli in palio, anche grazie all’infallibilità di Xue Fei, che porta a casa i quattro titoli per cui concorreva. Nel singolare maschile Xue Fei batte in finale per 4-1 lo svedese Truks Moregard. Bronzo ai cinesi Wang Chuqin e Niu Guankai. Storico raggiungimento ...