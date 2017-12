Ciclismo | Vincenzo Nibali | “Un 2017 da 8 | punto al Tour perché più adatto alle mie

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripercorre la stagione e sogna in grande : 'ecco a cosa punto' : La seconda parte dell'anno per Vincenzo Nibali sarà invece concentrata sulla preparazione del Campionato del Mondo che si disputerà ad Innsbruck. Qualche mese fa Vincenzo Nibali ha rimosso l'...

Ciclismo - il 2017 di Vincenzo Nibali. Uno Squalo sempre davanti : il successo al Lombardia - il podio del Giro - aspettando la Vuelta : Lo Squalo ha sbranato ancora una volta, ha scaldato i cuori di tutti gli appassionati del grande Ciclismo, ha incantato con le sue prodezze e con le sue gesta da leggenda, si è confermato come la punta di diamante del nostro movimento, ha dettato legge in ogni contesto, non si è mai tirato indietro e ha sempre sprinto a tutta come ci ha abituato a fare per tutta la sua carriera. Vincenzo Nibali si è distinto anche nel 2017 che volge al termine, ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Caso Froome : se ci sono i limiti vanno rispettati. Io soffro di allergia - 5 puff bastano per stare meglio' : Lo Squalo, in caso di squalifica del britannico, vincerebbe a tavolino la Vuelta di Spagna 2017 ma ' è una brutta notizia per me, per il Ciclismo e per lo sport perché io credo che oggi il Ciclismo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Caso Froome : se ci sono i limiti vanno rispettati. Io soffro di allergia - 5 puff bastano per stare meglio” : Vincenzo Nibali ha concluso il primo ritiro stagionale a Hvar (Croazia), ora tornerà in Italia per le feste natalizie prima di incominciare la lunga marcia verso il Tour de France 2018 dove cercherà di conquistare la maglia gialla. Il siciliano ha rilasciato un’intervista a Marca durante la quale si è dilungato sulla non negatività di Chris Froome al salbutamolo. Lo Squalo, in caso di squalifica del britannico, vincerebbe a tavolino la ...

Ciclismo : scelto il roster di Vincenzo Nibali per il Tour de France : ... Milan Erzen, ha analizzato la squadra: 'c'è soddisfazione in Bahrain per come ci stiamo comportando, per come l'immagine del Paese viene veicolata nel Mondo, per come ora è ben più conosciuto. Il ...

Ciclismo - la squadra di Vincenzo Nibali per il Tour de France 2018 : Pozzovivo - Pellizotti e le pedine dello Squalo : Vincenzo Nibali si sta già preparando al prossimo Tour de France che scatterà il 7 luglio dalla Vandea. Mancano ancora 8 mesi alla corsa a tappe più importante al mondo ma lo Squalo non vuole lasciare nulla al caso per tentare l’assalto a quella maglia gialla già conquistata nel 2014. Il siciliano è in ritiro con la sua Bahrain Merida a Hvar, meravigliosa isola in Croazia, e sta valutando insieme allo staff quali saranno i compagni di ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ha scelto il programma per il 2018 Video : Dalla Croazia si è aperta l’avventura del Team Bahrain Merida 2018. Il primo atto ufficiale sulla strada che porta verso il debutto agonistico è stata la presentazione del team. I corridori e lo staff hanno parlato delle prospettive della nuova stagione. Particolarmente atteso naturalmente è stato Vincenzo Nibali [Video], che aveva promesso di sciogliere le riserve sul suo calendario di corse proprio in questa giornata. Il campione siciliano è ...

Ciclismo - la marcia di Vincenzo Nibali verso il Tour de France : tutte le corse. Da San Juan al Delfinato - passando per le Classiche : Vincenzo Nibali ha confermato la sua partecipazione al Tour de France 2018: lo Squalo ha deciso di rinunciare al Giro d’Italia per presentarsi alla Grande Boucle con velleità di vittoria. Il 33enne ha dato l’annuncio direttamente dall’isola di Hvar (Croazia) dove è in raduno con la sua Bahrain Merida fino al prossimo 19 dicembre. Paolo Slongo aveva comunicato qualche settimana fa quali potevano essere i piani del siciliano per ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali al Tour de France! Lo Squalo può puntare alla vittoria? Si sogna il trionfo da leggenda : Parte l’assalto al Tour de France! Vincenzo Nibali toglie gli indugi ed è pronto per tentare di conquistare la Grande Boucle: lo Squalo ha già alzato la pinna in direzione della Vandea dove il prossimo 7 luglio scatterà la corsa a tappe più prestigiosa al mondo. Una scelta coraggiosa dopo l’assenza del 2017 con l’obiettivo di tornare al trionfo in terra transalpina a tre anni di distanza dall’apoteosi del 2014 quando ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Confermo : sarò al Tour de France 2018. Ci pensavo da un anno - bel percorso” : Vincenzo Nibali parteciperà al Tour de France 2018! Lo Squalo conferma la sua presenza alla prossima Grande Boucle direttamente da Hvar, isola croata in cui sta svolgendo la preparazione invernale insieme alla sua Bahrain-Merida. Il siciliano proverà così a conquistare la maglia gialla, come già gli era riuscito nel 2014, e sarà tra i grandi favoriti sulle strade transalpine. Il 33enne, che non aveva partecipato alla corsa a tappe più ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali su Chris Froome : “Una bruttissima notizia. Nessuno mi ridarebbe l’emozione del podio di Madrid” : Un fulmine a ciel sereno quello che questa mattina ha sconvolto tutto l’ambiente del Ciclismo su strada. Chris Froome, dominatore del 2017 con le sue vittorie al Tour e alla Vuelta, è risultato positivo al Salbutamolo. In attesa delle controanalisi, si susseguono le ipotesi per quanto riguarda la squalifica riservata al britannico del Team Sky. Quasi sicuramente il kenyano bianco sarà privato della vittoria alla Vuelta di Spagna, che ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ha scelto il Tour de France 2018! Assalto alla maglia gialla - niente Giro d’Italia : “Non so se ci sarò“. Parole di Vincenzo Nibali dopo la presentazione del prossimo Giro d’Italia. Parole che avevano fatto ipotizzare una sua preferenza verso il Tour de France del 2018. Parole che trovano conferma sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sulla cui edizione odierna si parla del programma dello Squalo per la stagione che sta per cominciare. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, ma potrebbe accadere in ...

Ciclismo - a tutto Vincenzo Nibali : 'Froome non sa cosa lo aspetta al Giro. Pozzovivo? Vi dico come l'ho convinto a firmare per la Bahrain' : Vincenzo Nibali avverte Chris Froome sulle insidie del Giro d'Italia e racconta un retroscena particolare sul passaggio di Domenico Pozzovivo alla Bahrain Merida LaPresse/ Fabio Ferrari Vincenzo ...

Ciclismo : il 2018 di Vincenzo Nibali inizierà alla Vuelta a San Juan in Argentina : Nessun cambio di programma, nonostante i piani della prossima stagione siano diversi e vedano centrato il mirino verso i Mondiali di Innsbruck. Vincenzo Nibali, così come ha fatto dal 2009 ad oggi (escludendo 2011 e 2015) inizierà la propria annata dall’Argentina, precisamente alla Vuelta a San Juan. Start di 2018 dunque identico all’anno precedente: esordio in terra sudamericana, che in questo 2017 ha visto lo Squalo dello Stretto ...