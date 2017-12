: Centrodestra:mai sì a legge su Ius Soli - NotizieIN : Centrodestra:mai sì a legge su Ius Soli - paolo_solia : RT @frenchilin: @Rosario90255372 @matteosalvinimi rimandata alla prossima legislatura con un governo di centrodestra cioè mai - Maupetro : RT @s_parisi: Rivolgo un appello a tutte le forze del centrodestra: diciamo con chiarezza che se al governo ci fossimo stati noi l’Italia n… - AnbigAngy : RT @s_parisi: Rivolgo un appello a tutte le forze del centrodestra: diciamo con chiarezza che se al governo ci fossimo stati noi l’Italia n… -

Il, con Romani e Salvini, ribadisce il no allo Ius. "Forza Italia si opporrà" allaanche nella prossima legislatura, dice Romani, accusando il presidente del Senato Grasso di aver tramutato "la propria doverosa terzietà in estremismo". Gli fa eco il leader della Lega: "La cittadinanza non è merce di scambio elettorale, va meritata, non si regala, né ora né mai!". Salvini considera "l'affossamento della" un merito: "E' il nostro regalo di Natale agli italiani e agli immigrati regolari".(Di domenica 24 dicembre 2017)