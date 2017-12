Casting e provini per varie occasioni

Tanti nuovi Casting - provini e audizioni : Vi proponiamo i casting e i provini per attori, attrici, figuranti sia per un film per il cinema che per un noto programma televisivo, ma anche alcune audizioni per ballerini e ballerine. Arbëria Per il film dal titolo Arbëria, diretto da Francesca Olivieri, nei prossimi giorni verranno effettuate alcune selezioni per trovare attori e attrici, di età compresa tra i 10 e i 70 anni, sia per ruoli principali che secondari. In particolare, i casting ...