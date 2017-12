Caro Babbo Natale la lista dei desideri della Serie A

Caro Babbo Natale - come regalo voglio il cane che mi è stato rubato : la lettera che ha commosso il mondo : Il Natale è da sempre per i bambini uno dei momenti più belli dell'anno, un po' per i regali, per le luci e per lo stare con gli amichetti.Ma questo Natale per Edward non sarà un Natale come tutti gli altri. Il suo fedele amico a quattro zampe, infatti, è stato rubato dai ladri e lui non riesce a darsi pace. Così, come tutti i bambini, il piccolo Edward ha scritto una letterina a Babbo Natale, ma invece dei soliti giochi o pupazzi, il ...